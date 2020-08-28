Беглов попросил Роспотребнадзор уточнить требования к театрам и фуд-кортам

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Петербурга Александр Беглов попросил главного санитарного врача региона Наталию Башкетову уточнить условия для открытия учреждений культуры и для возобновления полноценной работы торгово-развлекательных центров, сообщила пресс-служба администрации губернатора.

По его оценке, в регионе сложилась "крайне неопределенная ситуация с возобновлением работы кинотеатров, театров и концертных залов, а также фуд-кортов и магазинов - "островов" в торгово-развлекательных центрах".

"В связи с эпидемической обстановкой и принятыми ограничительными мерами они закрыты уже почти пять месяцев. Владельцы несут убытки. Вынужденный простой критически отразился на заработной плате наемных работников. Петербуржцы не имеют возможности полноценно провести свободное время", - говорится в обращении губернатора.

Беглов отметил, что у Петербурга есть позитивный опыт возвращения к привычной жизни: в соответствии с эпидемическими требованиями перестроили работу общественный транспорт, промышленные предприятия, торговля и сфера услуг. Культурные учреждения, владельцы ТРК и фуд-корты уже сами подготовили стандарты безопасной деятельности и готовы их выполнять, добавил он.

Он заверил, что Смольный окажет максимальное содействие возобновлению деятельности этих организаций.

В конце июля в Петербурге возобновили работу торгово-развлекательные комплексы, но без фуд-кортов и магазинов-"островов". Из учреждений культуры в городе работают музеи. В конце августа собственники трех десятков ТРК заявили, что они в кризисе, а власти игнорируют их проблемы.

В частности, они назвали нелогичным запрет на работу фуд-кортов, где, по их мнению, проще соблюдать предписания Роспотребнадзора, чем в ресторанах, работа которых разрешена.

Они также выразили возмущение тем, что на них возложили не свойственную им функцию следить, чтобы посетители носили маски и перчатки.