Медведков заявил о деградации торговой политики Евросоюза

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Апелляция ЕС, поданная в неработающий орган ВТО на решение третейской группы по спору с РФ по энергокорректировкам, говорит о деградации торговой политики крупнейшего российского партнера, прокомментировал "Интерфаксу" поданную в пятницу апелляцию экс-директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития, заведующий кафедрой торговой политики ВШЭ Максим Медведков.

"Намерение ЕС оспорить недавно выигранное Россией дело по энергокорректировкам может говорить лишь о дальнейшей деградации торговой политики нашего крупнейшего торгового партнера", - подчеркнул он.

ЕС в пятницу подал апелляцию в ВТО (апелляционный орган которой не работает с декабря 2019 года из-за позиции США) прямо перед финальным утверждением решения третейской группы (24 июля 2020 года третейская группа вынесла решение в пользу РФ по принципиальному спору ВТО в связи с применением Европейским союзом методики "энергокорректировок").

"Это огорчает. В последние десятилетия ЕС воспринимался как лидер многосторонней торговой системы, а его торговые дипломаты сыграли важнейшую роль в стабилизации ситуации в международной торговле и в ВТО и разработке подходов к ее реформированию", - отметил Медведков.

"Первые признаки проблем появились год назад, когда суд ЕС опротестовал решение комиссии ЕС предоставить "Газпрому" полный доступ к газопроводу OPAL. Ограничение этого доступа было предметом разбирательства в ВТО (так называемый спор по третьему энергопакету ЕС - ИФ), которое Россия выиграла. Комиссия ЕС обратилась в апелляционный орган ВТО, но он вскоре после этого прекратил свою работу, и выгодное для России решение подвисло, причем на неопределенный период. Суд ЕС со своей стороны по сути игнорировал мнение третейской группы, пусть и не вступившее в силу", - сказал главный российский эксперт по ВТО.

По его словам, развитие событий с энергокорректировками идет по похожему сценарию. Если бы решение третейской группы ВТО вступило в силу, то ЕС должен бы был пересмотреть действующие антидемпинговые меры в отношении сварных труб из России, а также отменить действие текущей антидемпинговой пошлины в отношении российской аммиачной селитры.

"Партнеры пытаются спрятаться за неработающими процедурами и продолжить применение незаконных мер по защите своих неконкурентоспособных производителей", - подчеркнул он.

"Особую пикантность этой ситуации придают два момента. Первый - комиссия ЕС применяет энергокорректировки не на основе своего законодательства, а в русле неких внутренних непубличных решений. Иными словами, чиновник, проводящий антидемпинговое расследование, следует неким инструкциям, непонятно в какой форме и кем выданным. Может быть, и проблема для Брюсселя совсем не в энергокорректировках, а в том, что третейская группа ВТО впервые в истории организации признала, что непубличные решения также должны соответствовать правилам ВТО и, может быть, того совсем не желая, поставила под контроль ВТО то, что от него (и от общества) всегда скрывалось?", - задается Медведков вопросом о причинах нежелания со стороны ЕС признавать итоги спора.

"Второй момент - ЕС требует от других членов выполнения норм международного торгового права и грозит санкциями тем, кто не выполняет решений третейских групп и блокирует работу апелляционного органа. Санкции против самого себя - это был бы не просто экзотичный, но и по-настоящему джентльменский поступок. Ведь не все джентльмены после брекзита уехали из Брюсселя...", - прокомментировал Медведков и неоднократные призывы ЕС к другим членам ВТО соблюдать решения третейской группы и не обращаться в неработающую апелляционную инстанцию, грозя в противном случае возможными санкциями со своей стороны.