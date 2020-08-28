Евросоюз "подвесил" решение в ВТО по спору с Россией об энергокорректировках

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Евросоюз обжаловал в апелляционном органе ВТО выводы третейской группы в споре с Россией по так называемым энергокорректировкам, говорится в сообщении Минэкономразвития РФ.

Апелляционный орган ВТО не функционирует с декабря 2019 года из-за позиции США, которые заблокировали назначение новых членов в орган по апелляции после истечения полномочий у предыдущих арбитров. Поэтому ЕС фактически подвесил этот спор на неопределенное время. При этом ЕС сам неоднократно призывал других членов ВТО соблюдать решения третейской группы и не обращаться в неработающую апелляционную инстанцию, грозя в противном случае возможными санкциями со своей стороны.

ЕС подал апелляцию в ВТО прямо перед финальным утверждением решения третейской группы (которое было в пользу России) по этому спору органом по разрешению споров - РФ ранее подала соответствующий запрос на одобрение, и этот вопрос был в графике заседания ОРС 28 августа, но теперь он будет автоматически исключен из повестки.

В Минэкономразвития подчеркивают, что таким образом ЕС препятствует правосудию, пытаясь продлить возможность применения незаконных практик для защиты своих неконкурентоспособных производителей.

"Перед заседанием 28 августа ЕС подал так называемую апелляцию "в пустоту" в споре по "энергокорректировкам", тем самым заблокировав утверждение доклада третейской группы. Таким образом, Брюссель пытается избежать исполнения решения по спору, в том числе отмены противоречащих правилам ВТО мер. Разочарованы действиями наших партнеров из ЕС. Считаем, это решение идет вразрез с заявлениями Евросоюза о необходимости соблюдения норм права ВТО. ЕС своими действиями фактически препятствует правосудию, пытаясь продлить возможность применения незаконных практик для защиты своих неконкурентоспособных производителей", - говорится в сообщении Минэкономразвития.

"ЕС воспользовались кризисом апелляционного органа ВТО, чтобы не исполнять решение по "энергокорректировкам", - подчеркивают в министерстве.

В Минэкономразвития напоминают, что 24 июля 2020 г. третейская группа вынесла решение в пользу Российской Федерации по принципиальному спору ВТО в связи с применением Европейским союзом методики "энергокорректировок" (история уходит еще во времена СССР с его нерыночной экономикой, но ЕС продолжал применять эту методику и после признания России страной с рыночной экономикой).

Третейская группа признала противоречащей правилам ВТО практику ЕС, в соответствии с которой в антидемпинговых расследованиях не принимаются во внимание издержки российских предприятий на приобретение сырья. Кроме того, отдельные меры ЕС в отношении сварных труб и нитрата аммония из России были также признаны противоречащими правилам организации. Третейская группа рекомендовала ЕС привести свои меры в соответствие с нормами ВТО.

Если бы решение третейской группы ВТО вступило в силу, то ЕС должен бы был пересмотреть действующие антидемпинговые меры в отношении сварных труб из России, а также отменить действие текущей антидемпинговой пошлины в отношении российской аммиачной селитры, комментировал "Интерфаксу" итоги вынесенного решения третейской группой экс-директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития, заведующий кафедрой торговой политики ВШЭ Максим Медведков.

"Для ЕС это проверка приверженности принципам. Подав "апелляцию в пустоту", Евросоюз перестанет отличаться от тех членов ВТО, которых он сам же собирается наказывать за неправомерные действия и одновременно препятствие процессу разрешения споров. Такой шаг (если он все же будет сделан) вряд ли совместим с декларируемым стремлением Евросоюза сохранить стабильность многосторонней торговой системы", - говорил на этой неделе в интервью "Интерфаксу" глава Минэкономразвития Максим Решетников о возможности подачи со стороны ЕС апелляции в неработающий апелляционный орган, отмечая, что ограничения ЕС в рамках этого спора касаются ежегодного экспорта из РФ продукции на $200 млн.