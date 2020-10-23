Еврокомиссия опубликовала доклад о перекосах в российской экономике

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия опубликовала доклад, о "значительных перекосах в экономике России, причиненных государством". 435-страничный доклад подготовлен ради защиты ЕС в сфере торговли, говорится в коммюнике ЕК.

Особое внимание его авторы уделили "макроэкономике России, основным факторам производства, таким как рабочая сила и энергия, которые используются во всех производственных процессах, и определенным конкретным секторам экономики, включая сталь, алюминий и химикаты".

В докладе анализируются, в частности, официальная и неформальная роли правительства в распределении ресурсов, государственные закупки, торговые соглашения и экспортно-импортный режим России.

Курирующий торговлю зампред ЕК Валдис Домбровскис назвал доклад "результатом тщательного исследования". По его словам, в нем изложены "основанные на фактах доказательства в отношении аспектов российской экономики, которые могут иметь отношение к нашим антидемпинговым расследованиям".

"Защита наших отраслей от недобросовестной торговли имеет решающее значение в нынешних международных условиях", - напомнил он.

По его словам, антидемпинговое законодательство ЕС предоставляет Брюсселю инструменты торговой защиты, соответствующие текущим вызовам, при полном соблюдении обязательств Евросоюза перед Всемирной торговой организацией. Представленный отчет Домбровскис назвал дополнительным инструментом в арсенале средств ЕК для борьбы с недобросовестной торговлей".

Еврокомиссия сообщает, что это второй такой отчет, подготовленный ЕК после внедрения в 2017 году новой антидемпинговой методологии, которая устанавливает новый способ расчета антидемпинговых пошлин на импорт из стран, экономика которых нарушена государственным вмешательством.

В первом отчете описывалась ситуация в Китае.

"Комиссия выбрала эти две страны для первых отчетов из-за их относительной важности в антидемпинговой деятельности ЕС", - говорится в коммюнике.

Впоследствии Еврокомиссия решит, должно ли расследование рассмотреть использование этой методики и, если да, должна ли на этой основе быть определена демпинговая маржа.

"Все стороны, вовлеченные в расследование, включая правительство соответствующей страны, а также производителей-экспортеров, будут иметь возможность комментировать и оспаривать любые доказательства, включая отчеты по странам, в ходе соответствующих расследований", - отмечают в Еврокомиссии.