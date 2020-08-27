Fitch предрек РФ лидерство в производстве золота в мире к 2029 году

Поддержку рынку золота в РФ, как ни парадоксально, может оказать риск новых санкций со стороны США

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Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Россия может к 2029 году стать крупнейшим мировым производителем золота, обогнав Китай и Австралию, считаю аналитики Fitch Solutions.

Согласно их прогнозу, производство золота в России вырастет с 11,3 млн унций в текущем году до 15,5 млн унций в 2029 году. Это подразумевает рост в среднем на 3,7% в год. В то время как в Китае, крупнейшем на данный момент производителе золота, добыча будет фактически стагнировать, ожидаемый прирост – 0,2% в год.

В долгосрочной перспективе, поясняет Fitch Solutions, драйвером роста производства золота в России будут новые проекты.

А в краткосрочной перспективе поддержку рынку золота в стране, как ни парадоксально, может оказать риск новых санкций со стороны США в отношении РФ, считают аналитики. Он может подтолкнуть Центробанк увеличивать золотой запас.

"Растущий риск того, что российские госбанки будут отрезаны от операций с долларовыми активами, в условиях сохраняющейся напряженности отношений между двумя странами, подталкивает российский Центробанк к увеличению запасов в золоте. Пока сохраняется напряженность в отношениях с США, в РФ будет сохраняться внутренний спрос на золото", - цитирует CNBC аналитиков Fitch Solutions.

Сам Банк России, который на протяжении последних нескольких лет был крупнейшим "потребителем" золота в стране, объявил, что с 1 апреля приостанавливает закупку драгметалла на внутреннем рынке.