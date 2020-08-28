ВТБ в июле закупил 11 т золота, Сбербанк – почти 6 т

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - ВТБ, лидирующий среди российских банков по объему драгметаллов на балансе, в июле 2020 года увеличил запасы на 11 тонн в пересчете на золото – до 58,2 тонны на начало августа.

Как следует из отчетности кредитных организаций, опубликованной на сайте ЦБ РФ, также 5,9 тонны закупил Сбербанк, 1 тонну – Совкомбанк.

В общей сложности запасы драгметаллов в банках РФ в июле выросли в пересчете на золото на 17,2 тонны (21%) и составили на начало августа 97,7 тонны.