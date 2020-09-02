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В РФ в сравнении с маем стало вдвое меньше работающих на удаленке фирм

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Работу в удаленном режиме из-за распространения коронавируса сейчас практикуют 28% российских компаний, тогда как еще в мае в режиме удаленной занятости из-за COVID-19 работали 59% компаний, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru, поступившие в среду в "Интерфакс".

Касательно режима работы по профессиональным категориям, то, как показало исследование, из дома чаще всего работают программисты - в 22% компаний, где на данный момент практикуется удаленная занятость. Согласно опросу, бухгалтеры работают на удаленке у 19% работодателей, менеджеры по персоналу и сотрудники кадровых отделов - в 17% компаний.

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По данным Superjob.ru, отделы продаж работают удаленно в 16% организаций, служба маркетинга - в 11% компаний, call-центры - также в каждой девятой компании. Для сотрудников отделов снабжения эта доля составляет 7%, проектировщиков - 6%, юристов - в 4%.

Согласно опросу, весь офисный персонал работает в дистанционном режиме у 5% работодателей.

"В числе других способов разделения персонала работодатели нередко рассказывали, что вывели часть компании на дистанционную занятость, ориентируясь не на принадлежность специалистов к той или иной сфере деятельности, а на возраст (на дому остались специалисты старше 65 лет) или удаленность работы от дома (на работу приходят те, кто добирается к месту службы пешком или на личном автомобиле. Те же, кто ранее приезжал на общественном транспорте, оставлены на удаленке)", - отмечают организаторы опроса.

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В свою очередь, по сравнению с маем удельный вес компаний, где нет сотрудников, работающих в удаленном режиме, вырос с 41% до 72%, отмечают в Superjob.ru.

Опрос был проведен 24-30 августасреди 700 респондентов, представляющих менеджмент по персоналу и другие службы предприятий и организаций, курирующие подбор кадров, в 128 населенных пунктах, во всех федеральных округах России.

Россия

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