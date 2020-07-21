Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:03Заразились
на 21.07В России 783 328+5 842В мире 14 703 293+195 802

Госдума одобрила в первом чтении законопроект об "удаленке"

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект о дистанционной и удаленной работе.

Документом (973264-7) предлагается дополнить главу 491 Трудового кодекса РФ положениями, определяющими новые режимы работы, такие как временная дистанционная (удаленная) работа и комбинированная дистанционная (удаленная) работа, а также уточняющими положениями о дистанционной (удаленной) работе.

Как пояснил первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко, понятия удаленной и дистанционной работы ко второму чтению документа планируется разграничить.

В РоссииЕдинороссы предложили прописать в Трудовом кодексе три вида удаленкиЕдинороссы предложили прописать в Трудовом кодексе три вида удаленкиЧитать подробнее

"Между дистанционной и удаленной работой существует разница. Дистанционный труд - это фриланс, и для них существует ряд упрощенных подходов, удаленный труд - это работа не на своем классическом рабочем месте, это работа в другом месте, но по аналогичному режиму и графику, как и для работника в офисе", - сказал Тарасенко "Интерфаксу".

Депутат добавил, что одним из требований к работникам на "удаленке" может стать необходимость об уведомлении работодателя о своем местонахождении. "Я полагаю, что местонахождение работника не должно быть тайной для работодателя, в том числе для осуществления проверки", - сказал Тарасенко.

Ко второму чтению также планируется ввести в законопроект понятие "график взаимодействия", который должен быть прописан в ТК и определять время, в которое работник должен оставаться на связи с работодателем, сообщил другой разработчик законопроекта, первый зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.

Поправками в ТК будет зафиксировано, что за пределами графика взаимодействия наступает личное время сотрудника, которое неприкосновенно, и в это время работодатель не имеет права требовать от работника выполнения им служебных обязанностей.

Законопроект был внесен в Думу группой депутатов и сенаторов 16 июня, среди авторов инициативы - спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Госдума Трудовой кодекс

Новости по теме

Новости

ЦИК поручил проверить 23 000 избирателей на предмет повторного голосования по Конституции

ЦИК поручил проверить 23 000 избирателей на предмет повторного голосования по Конституции

Госдума увеличила в восемь раз штрафы за продажу табака несовершеннолетним

Фургал в СИЗО получил телеграмму от Жириновского

Фургал в СИЗО получил телеграмму от Жириновского

ЧТПЗ и Загорский трубный завод объединятся в промышленную группу

Смерч разрушил пляж в Сочи

Принят закон о запрете публикации материалов об органах ФСБ без санкции руководства ведомства

Принят закон о запрете публикации материалов об органах ФСБ без санкции руководства ведомства

Правительство разрешило части россиян с ВИЧ усыновлять детей

Правительство разрешило части россиян с ВИЧ усыновлять детей

Минобрнауки пообещало не переводить высшее образование в России в онлайн

Минобрнауки пообещало не переводить высшее образование в России в онлайн

ЛДПР поддержала в третьем чтении закон о трехдневном голосовании

Луцкий террорист пригрозил полиции оружием

Луцкий террорист пригрозил полиции оружием
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');