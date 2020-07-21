Госдума одобрила в первом чтении законопроект об "удаленке"

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект о дистанционной и удаленной работе.

Документом (973264-7) предлагается дополнить главу 491 Трудового кодекса РФ положениями, определяющими новые режимы работы, такие как временная дистанционная (удаленная) работа и комбинированная дистанционная (удаленная) работа, а также уточняющими положениями о дистанционной (удаленной) работе.

Как пояснил первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко, понятия удаленной и дистанционной работы ко второму чтению документа планируется разграничить.

"Между дистанционной и удаленной работой существует разница. Дистанционный труд - это фриланс, и для них существует ряд упрощенных подходов, удаленный труд - это работа не на своем классическом рабочем месте, это работа в другом месте, но по аналогичному режиму и графику, как и для работника в офисе", - сказал Тарасенко "Интерфаксу".

Депутат добавил, что одним из требований к работникам на "удаленке" может стать необходимость об уведомлении работодателя о своем местонахождении. "Я полагаю, что местонахождение работника не должно быть тайной для работодателя, в том числе для осуществления проверки", - сказал Тарасенко.

Ко второму чтению также планируется ввести в законопроект понятие "график взаимодействия", который должен быть прописан в ТК и определять время, в которое работник должен оставаться на связи с работодателем, сообщил другой разработчик законопроекта, первый зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.

Поправками в ТК будет зафиксировано, что за пределами графика взаимодействия наступает личное время сотрудника, которое неприкосновенно, и в это время работодатель не имеет права требовать от работника выполнения им служебных обязанностей.

Законопроект был внесен в Думу группой депутатов и сенаторов 16 июня, среди авторов инициативы - спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.