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Упрощенный порядок регистрации безработных в России продлен до 31 июля

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин своим постановлением продлил возможности дистанционного режима работы центров занятости до 31 июля 2021 года, сообщила пресс-служба правительства.

При этом режиме безработные могут зарегистрироваться через портал "Работа в России", а оформить пособие по безработице через личный кабинет на портале госуслуг.

"Решения будут принимать руководители регионов исходя из эпидемиологической обстановки и специфики региональных рынков труда", - уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что гражданам не нужно предоставлять копии трудовой книжки, приказ об увольнении, справки о среднемесячном заработке от предыдущего работодателя. Все необходимые сведения центры занятости получают из государственных информационных систем. Также в режиме онлайн граждане могут проходить перерегистрацию в качестве безработных и получать направления на новую работу.

Временные правила о дистанционном режиме работы центров занятости ввели в начале апреля 2020 года из-за пандемии.

Правительство Минтруд Работа в России Госуслуги коронавирус

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