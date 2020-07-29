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Сбербанк с сентября переведет на удаленку до 30% сотрудников

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк России с 1 сентября планирует перевести на удаленную работу до 30% сотрудников, сообщили в пресс-службе кредитной организации. Это новый формат, который не будет зависеть от эпидемиологичесой ситуации.

В пресс-службе отметили, что в Москве обстановка с коронавирусом стабилизируется, поэтому банк в плановом порядке в течение нескольких недель выведет в офисы до 70% сотрудников. Сейчас в целом по Сбербанку на рабочих местах находится свыше 70% сотрудников, а в отделениях банка - по 100% сотрудников.

В мае глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что компания до июля оставит на удаленной работе 70% сотрудников, не считая специалистов фронт-офиса. Тогда он также сказал, что в высшем руководстве банка соотношение будет противоположным: 70% топ-менеджеров будет работать на рабочих местах, 30% - удаленно.

Сбербанк Герман Греф Москва коронавирус

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