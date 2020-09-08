Рубль вечером продолжил активно дешеветь к доллару и евро

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Доллар и евро уверенно дорожают на Московской бирже во вторник вечером, рубль падает к бивалютной корзине на фоне уменьшения интереса глобальных инвесторов к рисковым активам и обвалившейся нефти.

Курс доллара США составил 76,46 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 69 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,13 руб./EUR1, подорожав на 62,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 66,19 копейки - до 82,61 рубля.

Падение интереса к риску и заявления Трампа по поводу Китая

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вечером продолжает активно дешеветь к доллару и евро, отыгрывая негативную динамику валют emerging markets в условиях снижения интереса глобальных инвесторов к риску. Участники мировых бирж закрывают позиции на опасениях замедления темпов роста биржевых активов в ожидании сентябрьских заседаний Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Федеральной резервной системы (ФРС). Они состоятся 10 сентября (ЕЦБ) и 15-16 сентября (ФРС).

Негативное влияние на настроения инвесторов также оказало заявление президента США Дональда Трампа, что в случае переизбрания на пост президента он "отвяжет" американскую экономику от китайской и покончит с зависимостью Соединенных Штатов от бизнеса с Китаем.

"Мы превратим Америку в производственную сверхдержаву и покончим с нашей зависимостью от Китая раз и навсегда. Будь то разделение (экономик) или введение огромных тарифов, как я уже делал, но мы прекратим нашу зависимость от Китая, потому что мы не можем полагаться на Китай", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Ситуация вокруг Навального

Участники внутреннего валютного рынка продолжают пристально отслеживать ситуацию вокруг оппозиционного политика Алексея Навального.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель полагает, что любой ответ Москве на инцидент с оппозиционером Алексеем Навальным необходимо согласовать с европейскими партнерами, он не должен быть односторонним немецким, сообщило во вторник Bloomberg со ссылкой на чиновника из партии Христианско-Демократический союз.

По его словам, Меркель пока не приняла окончательного решения, будут ли действия в отношении Москвы в этой связи затрагивать проект "Северный поток 2".

Накануне, 7 сентября, представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что на вопросы о завершении строительства "Северного потока 2" в связи с делом о предполагаемом отравлении Навального отвечать пока слишком рано. По словам Зайберта, вопрос реакции на произошедшее с российским оппозиционером требует консультаций с европейскими партнерами ФРГ.

Президент США Трамп в понедельник указал, что поддерживает идею отказа от "Северного потока 2" после инцидента с Навальным. "Конечно, да", - сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о том, согласен ли он с идеей отказа от этого проекта в ответ на случившееся с оппозиционером.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, усомнился в наличии рисков относительно реализации проекта газопровода "Северный поток 2". По его словам, в данный момент нет никаких оснований говорить о применении в отношении него каких-либо мер со знаком "минус".

"Это все-таки по большей степени коммерческий международный проект. С какой стати говорить о каких-то мерах со знаком "минус" в отношении международного проекта, где участвуют и германские компании, и так далее? Это как-то нерезонно, а главное, не имея никаких оснований для таких разговоров в настоящий момент", - сказал Песков.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила во вторник, что посол ФРГ вызван в МИД РФ, так как Россия ожидает от Германии данных по этой ситуации.

"Мы ожидаем от Берлина предоставления всех имеющихся данных: как результатов лабораторных исследований Бундесвера, так и неких "свидетельств", которыми обладает МИД ФРГ", - заявила она журналистам. "Ждем германского посла на Смоленке. Пора уже открывать карты, потому что всем очевидно: Берлин блефует, обслуживая грязную политическую возню", - отметила Захарова.

Она напомнила, что "на днях в Институте фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии (InstPharmToxBw) заявили, что лаборатории удалось "неоспоримо" доказать присутствие боевого отравляющего вещества в биомедицинских образцах блогера".

Внимание трейдеров направлено на предстоящее заседание ЕЦБ, поскольку его итоги могут серьезно повлиять на динамику курса евро. Заявления главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна на прошлой неделе спровоцировали падение курса евро с максимальной более чем за два года отметки в $1,2, и эксперты будут внимательно следить за риторикой Центробанка на предмет его обеспокоенности недавним укреплением евро.

Мнения аналитиков

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, вторая неделя сентября началась для российской валюты не лучшим образом, так как политические риски, которые способствовали снижению рубля на прошлой неделе, никуда не исчезли и продолжают оказывать давление на его курс.

"Рубль снижается на фоне последних заявлений канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что санкции могут затронуть проект " Северный поток 2", а также поддержки такого сценария со стороны президента США", - говорит Беспалов.

"Еще одним источником давления на рубль выступает нефть, которая заметно ускорила падение после того, как в выходные стало известно о том, что Саудовская Аравия в октябре предоставит азиатским потребителям самую крупную за 5 месяцев скидку на нефть марки Arab Light. Что касается ближайших событий, которые могут оказать влияние на курс, то на этот четверг запланирована публикация решения по ставке ЕЦБ. Хотя в условиях нулевых ставок у европейского регулятора остается меньше возможностей к смягчению монетарной политики, риторика Кристин Лагард в отношении дальнейших действий ЕЦБ может повлиять на отношение инвесторов к европейской валюте", - подчеркивает Беспалов.

"На локальном валютном рынке рубль оставался под серьезным давлением таких факторов, как глобальное бегство от риска, падение цен на нефть (оказавшихся впервые с 25 июня ниже $40 за баррель Brent) и сохранение санкционных угроз. К окончанию рабочего дня российская валюта теряла 1% к доллару и около 0,7% к евро", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Не менее заметные потери несли и другие валюты на рынках emerging markets, которые оставались под неблагоприятным впечатлением не вполне дружелюбного высказывания американского президента накануне в отношении дальнейшего торгового сотрудничества с Китаем. В частности, валюты ЮАР и Бразилии теряли более 1% к доллару. В целом американская валюта торговалась в "зеленой зоне" почти на всех площадках emerging markets, хотя текущие уровни доллара на российском рынке все же во многом поддерживаются санкционными рисками", - сказал Кравченко.

Нефть продолжает дешеветь

Снижение цен на нефть усилилось во вторник вечером на сигналах того, что спрос в краткосрочной перспективе останется слабым. Представители лишь четырех из десяти азиатских нефтеперерабатывающих компаний, опрошенных агентством Bloomberg, заявили, что воспользуются снижением цен на нефть, поставляемую саудовской госкомпанией Saudi Aramco, чтобы увеличить закупки. Сдержанный интерес к саудовской нефти говорит о снижении спроса в Азии, которая является крупнейшим мировым потребителем нефти, отмечают эксперты.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по Москве во вторник упала на 5,76% - до $39,59 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на 8,3% - до $36,47 за баррель.

Как сообщила Saudi Aramco в минувшие выходные, цена сорта Arab Light для Азии, крупнейшего регионального рынка Saudi Aramco, будет уменьшена второй месяц подряд - на $1,4 за баррель. В результате она будет стоить на $0,8 меньше корзины нефти Омана и Дубая. Сорта Arab Super Light и Arab Extra Light для азиатских клиентов подешевеют на $1,5 за баррель, Arab Heavy - на $0,9 за баррель.

Среди других факторов, снижающих потенциал роста цен на нефть - завершение летнего автомобильного сезона в США, а также постепенное увеличение добычи нефти странами ОПЕК+.

На этой неделе трейдеры ожидают публикации данных Американского института нефти (API) и Минэнерго США о запасах нефти в стране, которые в этот раз будут обнародованы в среду и четверг соответственно.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 9 сентября на 37,35 копейки, до 75,9645 руб./$1, и увеличил курс евро на 25,98 копейки, до 89,7369 руб./EUR1.

Средневзвешенные курсы доллара и евро

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи поднялся во вторник на 1,0339 рубля по отношению к предыдущей пятнице и составил 76,1588 руб./$1. В понедельник, 7 сентября, торги данным контрактом не проводились из-за празднования в США Дня труда.

Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по Москве вырос на 41,83 копейки по отношению к понедельнику и составил 76,2512 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 345,068 млн, из которых $937,162 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 407,906 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 7,82 копейки, до 89,8269 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 по Москве вырос на 29,27 копейки и составил 89,9847 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR573,082 млн, из которых EUR271,309 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR301,773 млн - на сделки с расчетами "завтра".

ЦБ РФ 31 августа, 1 и 2 сентября продавал валюту на 3,1 млрд рублей, 3 сентября - на 3,2 млрд рублей, следует из данных Банка России. Неделей ранее совокупный объем продажи валюты составил 15,5 млрд рублей.

Банк России во вторник, 8 сентября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,6 трлн рублей (при лимите 1,6 трлн рублей и спросе 1 трлн 759,1 млрд рублей) в среднем по ставке 4,2% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 1 сентября, банки разместили 1 трлн 751,7 млрд рублей (при лимите 2,26 трлн рублей и спросе 1 трлн 751,7 млрд рублей) в среднем по ставке 4,21% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ 8 сентября провел аукцион "тонкой настройки" сроком на один день. В ходе аукциона банки привлекли 307,9 млрд рублей при спросе 307,9 млрд рублей и лимите 710 млрд рублей. Средневзвешенная ставка составила 4,19% годовых.

ЦБ РФ провел также размещение 37-го выпуска КОБР объемом 102 млрд 523,9 млн рублей. Средневзвешенная цена аукциона составила 100,0300% от номинала.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали разнонаправленную динамику во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 4,28% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 4,41% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 8 б.п. - до 4,6% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 7 б.п. - до 4,72% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 9 б.п. - до 4,75% годовых.