Delivery Club за полгода удвоил количество подключенных ресторанов

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Сервис доставки еды Delivery Club за полгода, на которые пришлись ограничения из-за COVID-19, удвоил количество подключенных ресторанов.

На начало сентября с сервисом работает 30,5 тыс. ресторанов, что вдвое больше, чем в феврале, говорится в сообщении компании.

При этом за последние три месяца (июнь-август) к сервису подключилось почти 10 тыс. ресторанов, что также в два раза превышает число ресторанов, начавших сотрудничать с Delivery Club во время пика распространения коронавируса (март-май).

Активное подключение ресторанов после снятия связанных с коронавирусом ограничений показывает, что пандемия стала лишь одним из факторов, стимулирующих развитие рынка доставки в 2020 году, отметили в пресс-службе компании: рост рынка в большей степени происходит за счет изменения модели поведения пользователей, для которых доставка становится ежедневным инструментом экономии времени, а также расширения возможностей сервиса.

В дополнение к 30 тыс. ресторанов на начало сентября к Delivery Club было подключено более 1,2 тыс. продовольственных магазинов и dark stores ("магазинов-складов" для обработки онлайн-заказов). Доставку продуктов и товаров первой необходимости Delivery Club развивает совместно с ритейлерами "Магнит", "Вкусвилл", "Верный", а также сервисами "Сбермаркет", "Самокат" и "Быстроном".

По итогам 2019 года выручка Delivery Club составила 4,46 млрд рублей, по итогам первого полугодия 2020 года - 4,32 млрд рублей.

В 2019 году Delivery Club стал частью O2O-платформы (online-to-offline) на рынках еды и транспорта, которую создают Mail.ru Group и Сбербанк.