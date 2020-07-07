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Delivery Club объяснил задержку зарплат курьерам проблемами у логистического партнера

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Сервис доставки еды Delivery Club объяснил задержку зарплат курьерам проблемами у одного из логистических партнеров.

"Проблемы возникли у одного из наших второстепенных логистических партнеров, они не оказывают влияние на работу сервиса. Договор с этим логистическим партнером находится в стадии расторжения", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Delivery Club.

Компания узнала о задолженности логистического партнера 5 июля. С того времени Delivery Club составила реестр ожидающих выплат курьеров. Первые выплаты должны поступить 7 июля.

Компания пообещала выплатить долги курьерам, а также предлагает им устроиться в другую, надежную, логистическую компанию или стать самозанятыми.

О задержке выплат заработной платы курьерам Delivery Club во вторник сообщил профсоюз "Курьер" в YouTube-канале.

По данным профсоюза, в затруднительном положении оказались около 300 курьеров, которые не получают зарплату два месяца.

Профсоюз и курьеры требуют от руководства Delivery Club выплаты зарплат, заключения постоянных трудовых договоров вместо договоров об оказании услуг. Одним из требований профсоюза курьеров также является прекращение "путем шантажа принуждать курьеров переходить на форму самозанятости".

Delivery Club

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