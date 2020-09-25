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Сбербанк ждет удвоения выручки от нефинансовых бизнесов до 70 млрд рублей

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк России рассчитывает в 2020 году, несмотря на кризис, довести выручку от нефинансовых цифровых компаний экосистемы до 70 млрд рублей с 35 млрд рублей в 2019 году, сообщил "Коммерсанту" президент, предправления банка Герман Греф.

По его словам, в экосистему Сбербанка входит около полусотни компаний, "из них около трех десятков ключевых, и некоторые уже прибыльны.

"СберМаркет" увеличил товарооборот во втором квартале в 15,5 раз, до 5,2 млрд рублей. Выручка Delivery Club утроилась, достигнув 2,5 млрд рублей за такой же период. Количество ежемесячных пользователей на платформе "ДомКлик" составило 2,6 млн, рассказал он.

"Выручка видеостриминговой платформы Okko также удвоилась. Быстрый агрессивный рост маленьких компаний требует, конечно, инвестиций и не может сразу быть прибыльным, но везде есть точка, когда они становятся самоокупаемыми и сами финансируют свое развитие", - сказал Греф.

Если не учитывать "агрессивные планы" по росту, то почти все входящие в экосистему бизнесы - окупаемые, отметил он. "Но так как они сегодня находятся на стадии роста, то, конечно, мы практически во все инвестируем. Построение экосистемы - живой процесс, мы принимаем решения о старте новых инициатив, некоторые трансформируем, что-то переформатируем", - объяснил банкир.

"Продали самый крупный актив "Яндекс-маркет", получили более 40 млрд руб. обратно. С учетом этого вложено около $2 млрд (в проекты экосистемы - ИФ), менее 3% от нашего капитала", - добавил Греф.

Днем ранее первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис сказал, что банк в долгосрочной перспективе хотел бы получать 20-30% доходов от небанковских сервисов группы.

Сохранит ли банк дивиденды на уровне 50% от чистой прибыли, будет зависеть от развития ситуации, сказал также Греф.

"Загадывать вперед никому не дано, и поэтому я бы не брался сегодня предсказывать, каким будет 2021 год и дивиденды. В этом году мы приняли очень непростое решение о выплатах. Думаю, что нет второго банка в мире, вообще второй компании, которая в период такой турбулентности позволила бы себе дивиденды на 423 млрд рублей, - отметил он. - Дальше все будет зависеть от развития ситуации. Пока ничто не говорит о том, что 2021 год окажется хуже 2020 года".

Сбербанк Сбер Герман Греф Сбермаркет Delivery Club Яндекс.Маркет

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