"ВСМПО-Ависма" впервые за 16 лет лет не выплатит годовые дивиденды

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" на годовом собрании 4 сентября решили не выплачивать дивиденды за 2019 год, говорится в сообщении компании.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", "ВСМПО-Ависма" неизменно выплачивала дивиденды предыдущие 16 лет.

Чистая прибыль ПАО по результатам 2019 года останется нераспределенной. Как сообщалось, в 2019 году она увеличилась по сравнению с 2018 годом на 23,8%, составив 18 млрд 788,91 млн рублей.

Компания также не будет выплачивать вознаграждение членам совета директоров и ревизионной комиссии.

Помимо рассмотрения вопроса о выплате дивидендов, акционеры на годовом собрании избрали ревизионную комиссию, утвердили бухгалтерскую отчетность и устав в новой редакции.

Кроме того, акционеры обновили состав совета директоров. В него вошли технический директор компании по обслуживанию самолетов Iberia Maintenance (Испания) - член совета директоров Iberia Airlines Group Андре Валл (Andre Wall) и гендиректор ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" Сергей Степанов.

Между тем, в утвержденном для голосования списке не было Михаила Воеводина, руководившего "ВСМПО-Ависмой" с марта 2009 года по апрель 2020 года (против него возбуждено уголовное дело), и Максима Кузюка, который в октябре 2019 года занял должность замгендиректора корпорации по развитию бизнеса, а с мая по июль 2020 года возглавлял корпорацию в качестве временно исполняющего обязанности гендиректора.

Остальные члены совета директоров сохранили свои места: гендиректор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов, его заместитель Дмитрий Леликов, основной бенефициар "ВСМПО-Ависмы" Михаил Шелков, Игорь Каменской, ранее занимавший должность управляющего директора ООО "Ренессанс капитал брокер", и экс-президент АО "Новый поток" Андрей Зокин.

В середине апреля 2020 года корпорация объявила об изменении программы производства из-за COVID-19, сократила план по выпуску товарной титановой продукции в 2020 году с 39 тыс. тонн до 26,5 тыс. тонн, титана губчатого - с 44 тыс. тонн до 35 тыс. тонн. В антикризисных планах также озвучивалось временное закрытие части производственных участков и консервация оборудования. На режим неполной занятости были переведены 10,3 тыс. человек, или около половины всех сотрудников, изменения режима работы коснулись более 80% подразделений.

Уставный капитал "ВСМПО-Ависма" составляет 11 млн 529,538 тыс. рублей, он разделен на обыкновенные акции номиналом 1 рубль.

"ВСМПО-Ависма" является основным поставщиком титана для многих компаний мировой авиакосмической промышленности, в том числе Boeing, Airbus, Embraer. Член совета директоров компании Михаил Шелков является бенефициаром 65,27% акций "ВСМПО-Ависмы", госкорпорации "Ростех" принадлежит 25% плюс 1 акция.