Нефтяные цены перешли к росту, несмотря на опасения по поводу спроса

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок перешли к росту в ходе торгов во вторник, несмотря на ухудшение прогнозов спроса Международного энергетического агентства (МЭА) и ОПЕК.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:11 по Москве во вторник составила $40,21 за баррель, что на $0,6 (1,51%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на $0,66 (1,77%) - до $37,92 за баррель.

Как отмечает Trading Economics, поддержку рынку оказывает ослабление доллара США и опасения перебоев с поставками нефти из Мексиканского залива из-за приближающегося шторма.

В то же время, Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшило прогноз снижения спроса на нефть в текущем году с 8,1 млн баррелей в сутки до 8,4 млн б/с.

"Увеличение числа случаев заболеваний COVID-19 во многих странах, локальные меры изоляции, продолжающая дистанционная работа и слабый сектор авиаперевозок привели к пересмотру наших оценок спроса на третий и четвертый кварталы в сторону понижения на 0,1 и 0,6 млн баррелей в день соответственно", - говорится в отчете МЭА.

Тем временем, ОПЕК в понедельник, 14 сентября, понизила прогноз мирового спроса на нефть в 2020 году. Согласно новым оценкам, глобальное потребление нефти в этом году сократится на 9,5 млн баррелей в сутки (б/с) - до 90,2 млн б/с. Ранее ОПЕК прогнозировала снижение спроса на 9,1 млн б/с в этом году. Организация также ухудшила прогноз на 2021 год.

Встреча мониторингового комитета ОПЕК+ запланирована на 17 сентября, однако аналитики не ожидают больших перемен по ее итогам, пишет S&P Global Platts.

"Мониторинговый комитет ОПЕК+ соберется в четверг, и, хотя обеспокоенность по поводу цены Brent должна была возрасти, мы не ожидаем никаких изменений в графике сокращения добычи. ОПЕК+ займет позицию "ждать и надеяться" по крайней мере в этом месяце", - сказал аналитик по Азиатско-Тихоокеанскому региону Oanda Джеффри Хэлли.

По словам эксперта, нефтяной рынок снова сталкивается с "реальностью сокращения спроса при обильном предложении". "Нефть не может поддержать хоть какого-либо значимого роста в этой обстановке, и в целом все признаки указывают на то, что на следующей неделе нас ожидает дальнейшее снижение цен", - добавил Хэлли.