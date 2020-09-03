Титов призвал продлить антикризисные меры для бизнеса на весь 2021 год

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил главе правительства Михаилу Мишустину рассмотреть возможность продления антикризисных мер поддержки бизнеса на 2021 год.

"Титов предложил Мишустину продлить действие отсрочек по налогам и взносам до конца 2021 года как для субъектов МСП (малого и среднего предпринимательства - ИФ) из отраслей, официально признанных пострадавшими, так и для всех остальных предприятий, если их выручка за II-III кварталы 2020 года сократилась на 30% и более", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

Аналогичное продление до конца 2021 года предложено установить и для налоговых отсрочек, которые предоставляются при угрозе банкротства.

"Согласно поступающим обращениям и проведенным опросам, 67% компаний отмечают падение спроса на их продукцию/услуги, 40,5% компаний ожидают, что не смогут выполнить отложенные обязательства до конца 2020 года, подавляющее число предпринимателей считают, что не менее 10-20% всех компаний в их отрасли ждут банкротства", - говорится в письме Титова премьеру.

При этом, напоминает бизнес-омбудсмен, большинство программ отсрочек по налогам рассчитаны до конца 2020 года, кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса предоставляются максимум на полгода, мораторий на банкротства заканчивается в октябре 2020 года. По его словам, это ожидаемо может привести к всплеску дел о банкротствах предприятий и спаду экономической активности с неопределенной тенденцией к восстановлению.

Уполномоченный также предложил правительству продлить кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса на срок от трех до шести месяцев в дополнение к тому периоду, который был уже предоставлен.

Кроме того, предложено на полгода продлить мораторий на банкротства для субъектов МСП, инициируемые по заявлению кредиторов, либо же предусмотреть упрощенную процедуру банкротства для предприятий, пострадавших от последствий коронавируса.

Для урегулирования таких банкротных дел Титов предложил создать специальный институт государства ("банк плохих долгов"). Его внедрение, считает бизнес-омбудсмен, должно будет обеспечить бенефициарам несостоятельных компаний возможность не ухудшать кредитные истории в связи с банкротством, списывать долги, возникшие из-за форс-мажоров, вызванных ограничениями и другими последствиями эпидемии.