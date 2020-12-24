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Верховный суд предупредил, что мораторий на банкротства не касается лжепострадавших от COVID-19

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - "Антиковидный" мораторий на банкротства и взыскания не освобождает от уплаты неустойки за несвоевременный возврат долгов, если компания-должник в действительности не пострадала от пандемии и вела себя заведомо недобросовестно по отношению к контрагенту, разъяснил Верховный суд России.

Экономический кризис

Об этом говорится в итоговом варианте постановления пленума суда, которое обсуждается в четверг.

По общему правилу нельзя взыскивать неустойку и иные финансовые санкции с компаний и индивидуальных предпринимателей, подпавших под мораторий на внешние банкротства и взыскания, который правительство устнановило на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Однако возможны исключения, разъясняет ВС. Это возможно, если будет доказано, что должник, "на которого распространяется мораторий, в действительности не пострадал от обстоятельств, послуживших основанием для его введения, и ссылки данного ответчика на указанные обстоятельства являются проявлением заведомо недобросовестного поведения", говорится в постановлении.

"Суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий поведения ответчика может удовлетворить иск полностью или частично, не применив возражения о наличии моратория", - разъяснил суд.

При этом мораторий не освобождает компании от уплаты процентов по кредитам, договорам займа, так как они "не являются финансовыми санкциями", говорится в документе.

Контрагенты компаний, подпавших под мораторий, уже пытались в судах доказать несправедливость "мораторной" поддержки, оказанной благополучным предприятиям и организациям.

К примеру, небольшая логистическая компания ООО "Восо-логистик" безуспешно пыталась оспорить в Верховном суде распространение "антиковидного" моратория на взыскания в отношении АО "Почта России" (подпало под него как стратегическое предприятие). Из-за этого "Восо-логистик" в течение полугода не могла получить с нее долг в 28,8 млн рублей за неоплаченную перевозку грузов и проценты за ее несвоевременную уплату.

"Почта России" погасила долг перед "Восо-логистик" после того, как мораторий перестал действовать в отношении стратегических и системообразующих предприятий, рассказали "Интерфаксу" в логистической компании.

Восо-логистик Почта России Верховный суд коронавирус

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