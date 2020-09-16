ФРС сохранила базовую ставку в диапазоне 0-0,25%

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 15-16 сентября.

Решение FOMC совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Опубликованный по итогам заседания точечный график прогнозов (dot plot) – диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов FOMC в отношении процентных ставок, - показывает, что большинство руководителей ФРС ожидают сохранения базовой процентной ставки в текущем диапазоне (0-0,25%) - в среднем на уровне 0,1% - до конца 2023 года.

Все 17 членов FOMC ожидают сохранения ставки на прежнем уровне в 2020-2021 годах. Один из членов FOMC прогнозирует повышение ставки в 2022 году, четверо - в 2023 году.

Медианный прогноз членов FOMC предполагает сохранение ставки в текущем диапазоне до конца 2023 года и ее повышение до 2,5% в долгосрочной перспективе.

Федрезерв готов использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты, чтобы поддержать экономику США в это сложное время, содействуя движению к целям максимальной занятости и ценовой стабильности, отмечается в заявлении ФРС по итогам заседания.

"Вспышка коронавируса вызывает огромные человеческие и экономические трудности в Соединенных Штатах и во всем мире", - говорится в заявлении FOMC.

В документе отмечается, что экономическая активность в США, а также занятость, ускорили рост в последние месяцы, однако по-прежнему остаются ниже уровней начала текущего года.

"Ослабление спроса и существенно более низкие цены на нефть сдерживают потребительскую инфляцию. В целом финансовые условия улучшились в последние месяцы, что частично обусловлено действиями ФРС по поддержке экономики и потока кредитов американским домохозяйствам и бизнесу", - говорится в документе.

Дальнейшая траектория движения экономики будет в значительной мере зависеть от развития эпидемиологической ситуации в США, отмечают в FOMC. Продолжающийся эпидемиологический кризис продолжит оказывать давление на экономическую активность, занятость и темпы инфляции в США в краткосрочной перспективе и несет в себе серьезные риски для экономики в среднесрочной перспективе, говорится в документе.