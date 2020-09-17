ЦБ продлил подключение банков к Системе быстрых платежей до января

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Банк России сообщил, что продлил для банков с универсальной лицензией срок по обязательному подключению к Системе быстрых платежей (СБП) с 1 октября до 1 января 2021 года.

Кредитные организации, которые не успеют подключиться до октября, смогут это сделать до конца года без санкций со стороны регулятора.

В ЦБ учитывают, что из-за пандемии в банках часть сотрудников перешли на удаленку, банки были вынуждены перестроить свои бизнес-процессы, и им потребуется дополнительное время для внедрения сервисов СБП.

Система быстрых платежей была запущена в пилотном режиме 28 января 2019 года, в промышленном масштабе - 28 февраля того же года. Она позволяет по номеру телефона переводить средства между счетами в разных банках и платить за товары в торговых точках по QR-коду. В конце мая 2020 года к системе в полноценном режиме подключился Сбербанк, на который приходится основная доля на рынке денежных переводов.