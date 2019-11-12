Сбербанк не подключится к системе быстрых платежей до конца 2019 года

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк России не подключится к Системе быстрых платежей (СБП) до конца 2019 года, сообщил глава Сбербанка Герман Греф журналистам во вторник.

"К сожалению, ситуация такова, что это невозможно сделать физически. Это требует у нас внутри банка очень существенной доработки 16 базовых систем", - сказал Греф, отвечая на вопрос о возможности подключения к СБП до конца года.

Он пояснил, что по плану внутренние разработки банка в связи с СБП должны закончиться в середине января. "Потом начнем тестировать, потому что огромный объем. Мы уже неделю назад, может быть, полторы недели назад собирались со специалистами Центрального банка и обсуждали график, как его максимально приблизить к общему, максимально его приблизили", - сказал Греф.

По его словам, пока сложно назвать точную дату подключения Сбербанка к СБП.

"В общем, в зависимости от того, как пойдет тестирование, и нагрузочное тестирование, и интеграционное тестирование. Когда они пройдут нормально, как только мы закончим тестирование, начнем (подключение - ИФ). Мы договорились, что мы будем подключать "ступеньками"", - пояснил глава Сбербанка. Он отметил, что подключить сразу весь объем платежей для Сбербанка тяжело. "Будем запускать каждую неделю, может быть, "ступеньку" запустим, отработаем, если все нормально - то следующую", - пояснил Греф.

Как сообщалось, 6 ноября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что не подключившийся в срок к СБП банк получил предписание от регулятора и соответствующий штраф. По закону до 1 октября 2019 года к СБП должны были подключиться системно значимые банки. Известно, что из всех системно значимых банков требования не выполнил Сбербанк.

ЦБ РФ не исключил применения новых мер к банку. "Десять из 11 системно значимых кредитных организаций подключились к СБП к положенному сроку. Еще один банк этого не сделал, ему были вынесены предписания, включая штраф. В случае последующих неисполнений предписаний Банка России в установленный срок, мы выставим банку предписание с соответствующим штрафом", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ.

Сбербанк долгое время не планировал присоединяться к СБП, пока не стало известно об обязательном для крупных банков участии в этом проекте. Греф неоднократно критиковал обязательность подключения к СБП. Сбербанк уже давно развивает свой собственный сервис денежных переводов по номеру телефона. Этим сервисом могут пользоваться клиенты Сбербанка и нескольких организаций-партнеров.

Греф и ранее заявлял, что Сбербанк не успеет подключиться к проекту к сроку, установленному для системно значимых банков - к 1 октября 2019 года.

Система быстрых платежей ЦБ РФ была запущена в пилотном режиме 28 января 2019 года, в промышленном масштабе - 28 февраля. Система позволяет по номеру телефона переводить средства между счетами в разных банках. Также в систему была добавлена возможность оплаты в торговых точках по QR-коду.