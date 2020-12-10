Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:36Заразились
на 10.12В России 2 569 126+27 927В мире 68 894 596+669 009

В Системе быстрых платежей запустили сервис для работы с претензиями

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Платформа для работы с претензионными операциями запущена в Системе быстрых платежей (СБП), сообщил гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев на пресс-конференции четверг.

Он пояснил, что к претензионным платежам относятся, в частности, неверные или незаконные переводы средств.

ЭкономикаЦБ обязал системно значимые банки с октября ввести оплату через СБП с QR-кодамиЦБ обязал системно значимые банки с октября ввести оплату через СБП с QR-кодамиЧитать подробнее

"Реализована платформа "Диспут Плюс". Подключение к ней банков уже началось. И эта платформа позволяет очень оперативно по сравнению даже с карточными платежами такого рода всевозможные диспуты разрешать. Она использует те супернаработки, которые у нас были в платежной системе "Мир", там тоже "Диспут Плюс" у нас есть", - сказал Комлев.

По его словам, на базе платежной системы "Мир" платформа уже показала свою способность решать проблемы в автоматизированном режиме в пределах иногда нескольких минут. Как правило, речь идет о 2-3 днях, максимум - 30 дней. Глава НСПК отметил, что в классических карточных системах речь идет о сроке в среднем около 180 дней.

"Клиент должен обратиться в банк, изложить ситуацию, что не так, а дальше есть платформа взаимодействия, невидимая для клиента, межбанковское взаимодействие - банк, СБП, процессинг, то есть НСПК, с участием Банка России и расчетного центра, безусловно", - пояснил глава компании.

По его словам, банки СБП, которые являются участниками "Мира", уже сейчас имеют доступ в "Диспут Плюс". "И им доступен первый сервис через "Мир" - поиск транзакций. В течение года мы добавим новые сервисы", - сказал глава НСПК.

ЭкономикаЦБ продлил подключение банков к Системе быстрых платежей до январяЧитать подробнее

Система быстрых платежей была запущена в РФ в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами в пользу физлиц. Компании используют это для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений, в зарплатных проектах и для предоставления брокерских услуг. НСПК выступает расчетно-клиринговым центром системы.

Система быстрых платеже

Новости по теме

Новости
Экономический кризис

Дефицит бюджета РФ в ноябре стал рекордным с начала пандемии

Экспортная пошлина на подсолнечник и рапс будет увеличена с января

Экономический кризис

Около 4,5 млн предприятий МСП обанкротились в России из-за пандемии

Суд Румынии снял аресты с активов структур "ЛУКОЙЛа" и оправдал всех обвиняемых

Внешнеторговое сальдо РФ за январь-октябрь упало на 43%

Власти США подали на Facebook в суд из-за покупки WhatsApp и Instagram

Власти США подали на Facebook в суд из-за покупки WhatsApp и Instagram

Частная китайская компания впервые начала экспорт нефтепродуктов

Частная китайская компания впервые начала экспорт нефтепродуктов

WSJ узнала о планах создания в КНР крупнейшей в мире химкомпании

Белоусов заявил о стабилизации рубля на приемлемом для всех уровне

Белоусов заявил о стабилизации рубля на приемлемом для всех уровне

Ozon по итогам IPO привлек $1,2 млрд

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');