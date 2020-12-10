В Системе быстрых платежей запустили сервис для работы с претензиями

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Платформа для работы с претензионными операциями запущена в Системе быстрых платежей (СБП), сообщил гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев на пресс-конференции четверг.

Он пояснил, что к претензионным платежам относятся, в частности, неверные или незаконные переводы средств.

"Реализована платформа "Диспут Плюс". Подключение к ней банков уже началось. И эта платформа позволяет очень оперативно по сравнению даже с карточными платежами такого рода всевозможные диспуты разрешать. Она использует те супернаработки, которые у нас были в платежной системе "Мир", там тоже "Диспут Плюс" у нас есть", - сказал Комлев.

По его словам, на базе платежной системы "Мир" платформа уже показала свою способность решать проблемы в автоматизированном режиме в пределах иногда нескольких минут. Как правило, речь идет о 2-3 днях, максимум - 30 дней. Глава НСПК отметил, что в классических карточных системах речь идет о сроке в среднем около 180 дней.

"Клиент должен обратиться в банк, изложить ситуацию, что не так, а дальше есть платформа взаимодействия, невидимая для клиента, межбанковское взаимодействие - банк, СБП, процессинг, то есть НСПК, с участием Банка России и расчетного центра, безусловно", - пояснил глава компании.

По его словам, банки СБП, которые являются участниками "Мира", уже сейчас имеют доступ в "Диспут Плюс". "И им доступен первый сервис через "Мир" - поиск транзакций. В течение года мы добавим новые сервисы", - сказал глава НСПК.

Система быстрых платежей была запущена в РФ в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами в пользу физлиц. Компании используют это для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений, в зарплатных проектах и для предоставления брокерских услуг. НСПК выступает расчетно-клиринговым центром системы.