Дума рассмотрит поправки об НДПИ для химиков и металлургов уже во вторник

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект о введении рентного коэффициента (К-рента) в размере 3,5 к действующим ставкам НДПИ для металлургов и производителей удобрений. Депутаты должны рассмотреть его в первом чтении уже 22 сентября, следует из повестки парламента.

Закононпроект №1023276-7 вносит в статью 342 Налогового кодекса к действующим ставкам НДПИ на ряд твердых полезных ископаемых введение повышающего коэффициента в размере 3,5. В итоге действующая ставка НДПИ увеличивается для калийных солей (действующая ставка - 3,8%), апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд (4%), руд черных и редких металлов (сейчас - 4,8%), нефелинов, бокситов, соли природной и чистого хлористого натрия (5,5%), кондиционных руд цветных металлов (8%), а также многокомпонентной комплексной руды, содержащей медь, никель и платину и добываемой на территории Красноярского края (действующая ставка - 730 руб./т). Повысить НДПИ предлагается с 1 января 2021 года.

В пояснительной записке и в финансово-экономическом обосновании чиновники не приводят отдельно прогнозируемые доходы бюджета от повышения НДПИ для металлургов и производителей удобрений.

По словам источника "Интерфакса", Минфин оценивает поступления на уровне 54-56 млрд рублей в год. Такая оценка прозвучала на совещании главы ведомства Антона Силуанова с представителями отрасли в конце прошлой недели. На совещании было сказано, что корректировки законопроекта возможны, но только точечные. В частности, обсуждалось исключение из поправок добычи серебра и золота, а также дифференциация рентного коэффициента по видам сырья с 2022 года.

Компании, рентабельности которых эта идея угрожает, лоббируют отказ от этой инициативы, писал на прошлой неделе "Коммерсантъ". Несмотря на критику со стороны добытчиков, законопроект внесли в Думу в том же виде, в каком его обсуждали в правительстве. Силуанов заявил, что Минфин уже заложил в проект трехлетнего бюджета доходы от увеличенного НДПИ, а для финансовых результатов компаний эффект будет несущественным.

21 сентября законопроект рассмотрит бюджетный комитет Госдумы. 22 сентября планируется его первое чтение. В этот же день комитет должен будет определить время представления поправок ко второму чтению документа. Внести сущностные поправки, по регламенту, можно только ко второму чтению, в третьем возможны только лингвистические правки.

22 сентября пройдет встреча первого вице-премьера Андрея Белоусова с членами бюро правления РСПП, где планируется обсудить оценку влияния налоговой нагрузки на условия ведения бизнеса.

Аналитики сходятся во мнении, что увеличение НДПИ среди металлургов будет наиболее ощутимо для "Норникеля", который потеряет 4-5% EBITDA за 2021 год. Дополнительные платежи компании в следующем году, по оценкам разных инвестбанков, могут составить $350-500 млн. В 2019 году, согласно годовому отчету, НДПИ и иные обязательные платежи обошлись "Норникелю" в $221 млн.

У "РусАла" под угрозой до 6,5% EBITDA 2021 года, плюс снижение дивидендов от "Норникеля" на $60 млн в год, подсчитали в "Атоне". Аналитики Sova Capital и Renaissance Capital оценивают эффект для компании более сдержанно - в 2,9% и 1,8% EBITDA соответственно.

По оценке Юрия Власова из Sova Capital, "Северсталь" из-за повышения НДПИ в следующем году может недосчитаться 3,1% EBITDA, НЛМК - 1,1% EBITDA, Evraz - 0,6%. Меньше всего из металлургов пострадает ММК благодаря низкой интеграции в сырье (-0,2% EBITDA).

Производители минудобрений оценивают дополнительные расходы от предложенного Минфином повышения НДПИ в 6 млрд рублей с 2021 года (в 2019 году отрасль заплатила 2,4 млрд рублей НДПИ). Только для "ФосАгро" дополнительные расходы по НДПИ в следующем году могут составить $32-37 млн, считают аналитики. "Акрон", по оценке Renaissance Capital, может заплатить дополнительно $8 млн (1,3% EBITDA).

Аналитики Renaissance Capital и Citi оценивали, что повышение НДПИ на серебро может стоить Polymetal порядка $40 млн в год, или около 2% EBITDA 2021 года.

Дополнительные выплаты по НДПИ могут сократить свободный денежный поток (FCF) "Норникеля" и "ФосАгро" в 2021 году примерно на 9% (если компании не примут компенсационные меры, например, в виде снижения capex), оценивают аналитики Goldman Sachs. Для "Северстали" допвыплаты могут составить 5,6% FCF следующего года, для Polymetal - 1,3%, для НЛМК и Evraz - 1,1%, для "РусАла" - 0,7%, для ММК - 0,2%.