Рубль дешевеет к доллару и евро из-за бегства инвесторов от риска

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Рубль дешевеет к бивалютной корзине на "Московской бирже" в связи со снижением интереса инвесторов к рисковым активам.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 76,28-76,41 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов доллар подорожал на 18,5 копейки, до 76,32 рубля. Евро подорожал на 5,36 копейки, до 89,65 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 12,51 копейки к уровню закрытия понедельника, до 82,32 рубля.

Доллар при этом оказался на 27,69 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 35,65 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на фоне снижения интереса инвесторов к риску, вызванного беспокойством по поводу введения новых ограничительных мер из-за пандемии коронавируса и неопределенности перспектив экономического стимулирования.

Аналитики предупреждают, что в ближайшие дни европейские страны, вероятно, введут новые ограничения для общественной жизни на фоне стремительного роста числа случаев заражения COVID-19. Возможность ужесточения ограничений усиливает опасения, связанные с пандемией и ее воздействием на мировую экономику.

Трейдеры оценивают комментарии председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Во вторник Пауэлл выступил в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США на тему поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. В среду ему предстоит еще одно выступление в Палате представителей, а в четверг - в банковском комитете Сената.

Глава американского центробанка сказал, что экономические меры, принятые в ответ на ситуацию с коронавирусом, ослабили негативные последствия рецессии, вызванной пандемией, но предположил, что Конгрессу, вероятно, придется выделить дополнительное финансирование для поддержки частей экономики, которые остаются под давлением.

"Наша экономика полностью восстановится после этого сложного периода", - говорится в речи Пауэлла, подготовленной для слушания в Конгрессе во вторник. ФРС будет делать, что может, "столько, сколько это потребуется, чтобы обеспечить как можно более активное восстановление и ограничить долгосрочный ущерб для экономики".

В США до сих пор не принят новый пакет мер по стимулированию экономики. Белый дом и демократы в Палате представителей Конгресса уже больше месяца ведут переговоры о поддержке экономики, но не пришли к соглашению и обвиняют друг друга в неспособности вести конструктивные переговоры. Конгресс выделил ранее более $3 трлн на стимулирование экономики, и обе стороны согласны, что понадобится дополнительный пакет помощи, но не могут договориться относительно его размера, отмечают аналитики.

Госсекретарь США Майкл Помпео в интервью изданию Bild заявил, что в США надеются, что "Северный поток 2" не будет достроен. "Мы надеемся, что "Северный поток 2" не будет достроен, и мы работаем над созданием коалиции, чтобы это предотвратить. Мы надеемся, что немецкое правительство тоже придет к этой оценке", - сказал Помпео.

По словам Помпео, с точки зрения США, "Северный поток 2" делает ЕС зависимым от российского газа и вредит Украине. Помпео также связал тематику "Северного потока" с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Президент США Дональд Трамп не стал рассуждать перед прессой о том, кто несет ответственность за инцидент с российским оппозиционером Алексеем Навальным. "Мы поговорим об этом в другой раз", - сказал он американским журналистам в понедельник, отвечая на вопрос одного из них о том, "кто отравил Навального".

Ранее в сентябре Трамп заявлял, что будет недоволен, если версия Берлина об отравлении Навального подтвердится. "Я совсем не буду доволен, если так все и было", - заявил тогда Трамп на пресс-конференции в Белом доме, отметив, что "все выглядит так, будто это - правда".

Цены на нефть демонстрируют умеренную разнонаправленную динамику в ходе торгов во вторник после резкого падения накануне на опасениях по поводу возобновления добычи на востоке Ливии и роста случаев заражения коронавирусом в ряде стран мира.

К 10:03 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,41%, до $41,61 за баррель. В понедельник Brent подешевела на 4%, до $41,44 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели в Нью-Йорке на 0,1% - до $39,27 за баррель. В понедельник фьючерсы подешевели на 4,4% - до $39,31 за баррель.

Ливийская National Oil Corp. сообщила о возобновлении добычи на востоке страны после того, как командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халиф Хафтар объявил о снятии восьмимесячной блокады нефтяных месторождений и портов в результате достижения соглашения с правительством в Триполи, сообщила агентство Dow Jones.

Национальная нефтяная корпорация Ливии готовится к отправке за рубеж первой после снятия блокады партии нефти. С этой целью нефтяной танкер "Мэрилин Шикоку", как ожидается, прибудет в предстоящий четверг из Нидерландов в порт аль-Харика на юго-востоке Ливии, сообщила в понедельник газета The Libya Observer со ссылкой на представителя корпорации.

Предполагается, что танкер вывезет за рубеж один миллион баррелей нефти, отмечает издание.

Добыча нефти в Ливии после введения блокады упала до 100 тыс. баррелей в сутки с 1,3 млн баррелей в сутки.

The Wall Street Journal со ссылкой на ливийских чиновников сообщила, что добыча в стране будет расти на 220 тыс. баррелей в сутки, начиная с четверга.