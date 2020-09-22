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У майнинга в РФ появился шанс защитить новые проекты от роста НДПИ

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Андрей Белоусов поддержал просьбу бизнеса защитить от повышения НДПИ новые проекты в майнинге, внеся поправки в механизмы СПИК (специальный инвестиционный контракт) и СЗПК (соглашения о защите и поощрении капиталовложений). Об этом рассказали "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с итогами состоявшейся во вторник встречи первого вице-премьера с членами бюро правления РСПП.

Соответствующие поправки в законодательство могут быть внесены оперативно, чтобы уже с 2021 года новые проекты не облагались повышенным НДПИ, пересказал слова Белоусова один из собеседников агентства. Первый вице-премьер подчеркнул, что от роста НДПИ могут быть защищены инвестпроекты только в отдельных секторах горнодобывающего комплекса, говорит другой источник.

Дифференциацию рентного коэффициента НДПИ для майнинга правительство и Минфин считают возможной, но при условии сохранения общей суммы поступлений в бюджет на уровне 56 млрд рублей не только в 2021, но и в 2022-2023 годах, отмечает он.

По итогам совещания будет создана рабочая группа с участием бизнеса, Минфина и Минэкономразвития, которая выработает предложения по дифференциации НДПИ. Белоусов дал понять, что ввести дифференцированный подход получится, скорее всего, только с 2022 года, говорят собеседники агентства.

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Андрей Белоусов

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