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Законопроект о повышении НДПИ на металлы и удобрения принят в I чтении

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении так называемого рентного коэффициента (К-рента) в размере 3,5 к действующим ставкам налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на металлы и удобрения.

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Законопроект (N1023276-7) был внесен в парламент правительством.

Рентный коэффициент вводится для большинства видов твердых полезных ископаемых, в том числе калийных солей (действующая ставка - 3,8%), апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд (4%), руд черных и редких металлов (сейчас - 4,8%), нефелинов, бокситов, соли природной и чистого хлористого натрия (5,5%), кондиционных руд цветных металлов (8%), а также многокомпонентной комплексной руды, содержащей медь, никель и платину и добываемой на территории Красноярского края (действующая ставка - 730 руб./т).

Повысить НДПИ предлагается с 1 января 2021 года, что даст бюджету РФ порядка 56 млрд рублей в год.

Госдума

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