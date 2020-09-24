Ведомства защитят новые проекты в майнинге от повышения НДПИ

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Минфин, Минэкономразвития и Минюст к 29 сентября подготовят поправки в законопроект о повышении НДПИ для твердых полезных ископаемых, принятый Госдумой в первом чтении, которые выведут из-под действия дополнительного рентного коэффициента новые инвестпроекты в рамках соглашений о защите и поощрении капвложений. Это один из пунктов протокола по итогам встречи первого вице-премьера Андрея Белоусова с членами бюро правления РСПП, состоявшейся во вторник вечером, с которым ознакомился "Интерфакс". Источник в финансово-экономическом блоке правительства подтвердил подлинность документа.

Также в протоколе зафиксирована договоренность о создании рабочей группы с участием РСПП, Минфина, Минэкономразвития и Минпромторга, которая займется подготовкой предложений по дифференциации ставок НДПИ на твердые полезные ископаемые. Общая сумма доходов бюджета на трехлетку, заложенная в проект бюджета, при этом уменьшиться не должна - это также оговорено в документе. У рабочей группы будет месяц на подготовку проекта соответствующего акта, до 23 октября он должен быть внесен в правительство.

Подготовленный Минфином и уже принятый Госдумой в первом чтении проект поправок в Налоговый кодекс вводит увеличивающий "рентный коэффициент" 3,5 к ставке НДПИ для большинства видов твердых полезных ископаемых, в том числе калийных солей (действующая ставка - 3,8%), апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд (4%), руд черных и редких металлов (сейчас - 4,8%), нефелинов, бокситов, соли природной и чистого хлористого натрия (5,5%), кондиционных руд цветных металлов (8%), а также многокомпонентной комплексной руды, содержащей медь, никель и платину и добываемой на территории Красноярского края (действующая ставка - 730 руб./т). Повысить НДПИ предлагается с 1 января 2021 года. Поступления в бюджет от повышенного НДПИ в 2021 году заложены в объеме 56 млрд рублей, примерно те же суммы ожидаются и в 2022-2023 гг.

Решение повысить НДПИ для компаний металлургической и химической промышленности, о котором стало известно буквально накануне одобрения внесенного Минфином законопроекта на заседании правительства, крупный бизнес подверг резкой критике как нарушение "пакта" о неухудшении налоговых условий. Чтобы обсудить возможные корректировки в предложенный механизм, Белоусов во вторник провел встречу с РСПП.

"Я был вынужден, к сожалению, напомнить нашему бизнесу, что сейчас особая ситуация (в связи с пандемией коронавируса и ее последствий для бюджета - ИФ). Когда они напоминали про неизменность налоговых условий, я им сказал, что особая ситуация. Что мы столкнулись с беспрецедентным за последнее десятилетие, начиная с 2009 года, кризисом, и что федеральный бюджет потратил в этом году около 4 триллионов рублей (на антикризисные меры - ИФ). Взяв их не у бизнеса, а заняв их на рыночных условиях у банков. Три триллиона рублей дополнительных денег!" - сказал Белоусов журналистам в среду, отвечая на вопрос об итогах вчерашней встречи.

"Мне кажется, услышали", - добавил он.

В заявлении РСПП по итогам совещания говорилось, что его участники "с пониманием отнеслись к причинам реализации данной меры (повышение НДПИ - ИФ), направленной на повышение бюджетных доходов, при этом выразили озабоченность ее прямолинейностью". Участники совещания привели примеры возможного негативного влияния обсуждавшегося формата рентного коэффициента на планируемые и реализуемые инвестпроекты, говорилось в сообщении РСПП.

"При сохранении общего уровня собираемости этого налога (будет обсуждаться - ИФ) дифференциация по разным отраслям и, самое главное, условиям добычи - для того, чтобы не делать перекосы в условиях добычи низкомаржинальных видов сырья с небольшим содержанием полезных ископаемых. Там были примеры, я признаю, что немножко слишком прямолинейно все сделали. Это все отработаем, я думаю, в течение нескольких месяцев, и внесем все изменения", - комментировал пожелания РСПП первый вице-премьер.