Бренд "Тинькофф" после сделки с "Яндексом" сохранится

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Бренд "Тинькофф" в случае, если сделка по покупке TCS Group "Яндексом" состоится, будет сохранен.

"Тинькофф-брэнд остается", - написал основной владелец TCS Олег Тиньков в инстаграме.

Ранее он отметил, что пока еще ничего не продал, сделка с "Яндексом" в стадии обсуждения.

Тиньков заверил, что если сделка по покупке TCS "Яндексом" состоится, то для клиентов Тинькофф банка ничего не поменяется.

Позднее Тинькофф банк сообщил, что его команда останется. "Уверены, что альянс с такой крупной компанией даст нам серьезный толчок вперед. Да и команда не распускается, поэтому для клиентов ровным счетом ничего не поменяется", - написал банк в твиттере.

О планируемой сделке, в рамках которой "Яндекс" может стать владельцем 100% акций TCS Group, вечером 22 сентября сообщила финансовая группа. "Яндекс" предварительно договорился о покупке TCS за $5,48 млрд деньгами и своими акциями, сделка потребует согласия акционеров интернет-компании. Сделка может пройти по цене $27,64 за одну акцию TCS Group, что означает премию в 8% к цене закрытия торгов 21 сентября.

Основным акционером TCS Group является Олег Тиньков, владеющий 40,4%. В марте 2020 года он передал права на свою долю в семейный траст. Менеджменту группы принадлежит 6,5%.