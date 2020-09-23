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Бренд "Тинькофф" после сделки с "Яндексом" сохранится

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Бренд "Тинькофф" в случае, если сделка по покупке TCS Group "Яндексом" состоится, будет сохранен.

"Тинькофф-брэнд остается", - написал основной владелец TCS Олег Тиньков в инстаграме.

Ранее он отметил, что пока еще ничего не продал, сделка с "Яндексом" в стадии обсуждения.

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Тиньков заверил, что если сделка по покупке TCS "Яндексом" состоится, то для клиентов Тинькофф банка ничего не поменяется.

Позднее Тинькофф банк сообщил, что его команда останется. "Уверены, что альянс с такой крупной компанией даст нам серьезный толчок вперед. Да и команда не распускается, поэтому для клиентов ровным счетом ничего не поменяется", - написал банк в твиттере.

О планируемой сделке, в рамках которой "Яндекс" может стать владельцем 100% акций TCS Group, вечером 22 сентября сообщила финансовая группа. "Яндекс" предварительно договорился о покупке TCS за $5,48 млрд деньгами и своими акциями, сделка потребует согласия акционеров интернет-компании. Сделка может пройти по цене $27,64 за одну акцию TCS Group, что означает премию в 8% к цене закрытия торгов 21 сентября.

Основным акционером TCS Group является Олег Тиньков, владеющий 40,4%. В марте 2020 года он передал права на свою долю в семейный траст. Менеджменту группы принадлежит 6,5%.

В конце февраля 2020 года стало известно о претензиях налоговой службы США (IRS) к Тинькову. Министерство юстиции США позднее сообщило, что Тинькову по предъявленным ему двум обвинениям грозит суммарно до шести лет тюремного заключения. Власти США обвиняют россиянина в уклонении от уплаты налогов и сокрытии подлинных доходов. В начале марта Тиньков заявил о постановке ему диагноза "острая форма лейкемии". Летом Тинькову была проведена операция по пересадке костного мозга.

Яндекс Олег Тиньков TCS Group Тинькофф

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