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Тиньков подчеркнул, что ничего еще "Яндексу" не продал

Одновременно он пообещал, что бренд "Тинькофф" сохранится, а сам он останется в банке

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Основной владелец TCS Group (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования") Олег Тиньков обратил внимание, что пока еще "ничего не продал", а сделка с "Яндексом" только обсуждается. Он написал это в инстаграме.

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"Теперь про "продал" банк. Я еще ничего не продал, сделка обсуждается. И это не продажа, а скорее слияние, я безмерно уважаю "Яндекс", мы две лучшие ИТ-компании страны, и там может быть куча синергий", - уточнил он.

Тиньков заверил, что останется в банке, а для его клиентов "ничего не поменяется" и "станет даже ещё лучше", и бренд "Тинькофф" сохранится.

"Но на сегодня у меня главный проект - выжить!", - добавил он и напомнил, что продолжает восстанавливаться после пересадки костного мозга, которая прошла 76 дней назад. У Тинькова лейкемия.

Бизнесмен не уточнил, что подразумевается под фразой "остаться в Тинькофф". Исполнительных должностей в группе он не занимает, а совет директоров Тинькофф банка покинул в апреле этого года в связи с болезнью.

Вечером 22 сентября стало известно, что планируется сделка, по которой "Яндекс" может стать владельцем 100% акций TCS Group. "Яндекс" предварительно договорился о покупке TCS за $5,48 млрд деньгами и своими акциями, сделка потребует согласия акционеров интернет-компании.

Сделка может пройти по цене $27,64 за одну акцию TCS Group, что означает премию в 8% к цене закрытия торгов 21 сентября, премию в 10,4% к средневзвешенной цене за один месяц торгов и 16,9% за трехмесячный период, закончившийся 21 сентября.

В TCS Group, помимо банка и "Тинькофф страхования", входят такие проекты, как "Тинькофф бизнес" (услуги для малого и среднего бизнеса), "Тинькофф инвестиции", "Тинькофф мобайл" (виртуальный мобильный оператор), "Тинькофф путешествия" (площадка для покупки ж/д и авиабилетов, бронирования отелей и аренды автомобилей), "Тинькофф образование" и "Тинькофф центр разработки".

Тинькову в группе принадлежит 40,4%. В марте 2020 года он передал права на свою долю в семейный траст. Менеджменту группы принадлежит 6,5%.

Яндекс TCS Group Тинькофф банк Олег Тиньков

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