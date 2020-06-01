ВТБ заявил о рисках в связи с иском ФАС по сделке с акциями "АГД-Даймондс"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - ВТБ предупредил о рисках оспаривания сделки по покупке "Открытие холдингом" акций АО "АГД-Даймондс" у нефтяной компании "ЛУКОЙЛ": такие действия чреваты ревизией решений правительственной комиссии за предыдущие годы и создают предпосылки к пересмотру десятков и сотен многомиллиардных инвестиционных соглашений.

ФАС на прошлой неделе подала иск о пересмотре сделки по покупке "АГД-Даймондс", состоявшейся в 2017 году. Антимонопольное ведомство заявило, что выявило факт нарушения требований закона об иностранных инвестициях при совершении сделки. В частности, "Открытие холдинг" не представил правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций информацию о наличии у ряда бенефициаров гражданства иного государства, что повлекло установление контроля над российским стратегическим обществом иностранными инвесторами.

"Группа ВТБ предупреждает об угрозе пересмотра всех инвестиционных сделок минувших лет, в том числе одобренных правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Действия, направленные на ревизию решений правительственной комиссии за предыдущие годы, создают предпосылки к пересмотру десятков и сотен многомиллиардных инвестиционных соглашений. Более того, создается прецедент, который, по сути, позволяет новым собственникам пересматривать под надуманным предлогом любые сделки, совершенные предыдущими собственниками. При этом речь идет о сделке, состоявшейся между двумя частными коммерческими структурами. Очевидно, что госорганы в этой истории грубо используются в решении сугубо коммерческих задач. Это дезориентирует участников рынка и подрывает базовое условие для ведения бизнеса - доверие", - заявил ВТБ.

"Особенно удивительно эти действия выглядят в период значительного ухудшения экономической ситуации в стране и мире на фоне пандемии коронавирусной инфекции. В то время как правительство РФ и все деловое сообщество разрабатывает и реализует планы по стабилизации экономики, ее восстановления и последующего роста, предпринимаются шаги, которые грозят обернуться бегством из России не только иностранных, но и российских инвесторов", - говорится в заявлении госбанка.

ФАС в иске также указала, что холдинг купил актив за $1,05 млрд, что по курсу на 24 мая 2017 года составляло 59,4 млрд рублей. В процессе санации банка "Открытие" было выявлено существенное превышение цены сделки над реальной стоимостью компании. Учитывая, что основным активом холдинга на тот момента был банк "Открытие", который через несколько месяцев после сделки попал на санацию, оспариваемая сделка может прикрывать вывод средств банка в пользу бенефициаров холдинга с иностранным гражданством, считает ФАС.

Группа ВТБ участвовала в сделке по "Архангельскгеолдобыче" в качестве консультанта со стороны покупателя и предоставляла кредитные средства для приобретения компании. Консультантом со стороны продавца выступал международный инвестиционный банк - Goldman Sachs. "Сделка прошла тщательную многостороннюю экспертизу, цена компании была признана рыночной обоими консультантами сделки и удовлетворила покупателя и продавца. Участники сделки получили все необходимые разрешения и заключения со стороны контролирующих органов, включая разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ и имеющей в своем составе руководителей министерств, ФАС России и представителей других государственных органов", - указал ВТБ.

ФАС просила до вступления в силу решения суда принять обеспечительные меры, в частности, запретить компании "Открытие промышленные инвестиции" совершать любые действия и сделки, влекущие за собой: отчуждение или обременение акций "АГД-Даймондс"; изменение устава и других внутренних документов алмазодобывающей компании; увеличение уставного капитала "АГД-Даймондс"; реорганизацию или ликвидацию компании; отказ от или изменение условий лицензий или иных разрешительных документов, выданных "АГД-Даймондс". Суд принял обеспечительные меры и назначил предварительное заседание на 2 июля.

"Мы не сомневаемся, что в случае возможного процесса судебные инстанции вынесут взвешенное справедливое решение и не допустят пересмотра столь крупной, хорошо проработанной сделки, совершенной более трех лет назад. Однако к тому моменту уже сам факт данного судебного разбирательства может повлечь за собой приостановление хозяйственной и финансовой деятельности крупного российского предприятия на неопределенно длительный срок, разрушит всю процедуру одобрения и согласования подобных сделок, нанесет огромный ущерб привлекательности нашей страны для российских и зарубежных инвесторов", - заявили в ВТБ.