Индексы МосБиржи и РТС выросли в пределах 1% в начале торгов

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в понедельник утром продемонстрировал рост цен blue chips на фоне наметившегося улучшения ситуации на мировых рынках капитала, лидируют в росте бумаги "Газпрома".

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,77%, до 2919,01 пункта. Индекс РТС вырос на 0,98%, до 1176,13 пункта (+0,98%). Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" демонстрируют позитивную динамику в пределах 2,3%.

Подорожали акции "Газпрома" (+2,3%), "Яндекса" (+1,8%), "Россетей" (+1,6%), "МТС" (+1,3%), "РусГидро" (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,9%), "Татнефти" (+0,9%), "ФСК ЕЭС" (+0,8%), "Интер РАО" (+0,8%), "Магнита" (+0,7%), Polymetal (+0,7%), "АЛРОСА" (+0,6%), Сбербанка (+0,5%), "префы" Сбербанка (+0,5%), АФК "Система" (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,4%), "НЛМК" (+0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,3%), ВТБ (+0,3%), "ММК" (+0,3%), "Северстали" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Роснефти" (+0,1%), ПАО "Полюс" (+0,1%).

Акции "Газпрома" корректируются вверх на заявлениях зампредседателя правления компании Фамила Садыгова о неизменности дивидендной политики концерна, несмотря на поиски источников финансирования для социальной газификации. В первую минуту торгов эти бумаги подорожали до 174,44 рубля, что на 2,56% выше закрытия дневной сессии пятницы. В течение основных дневных торгов 25 сентября котировки "Газпрома" падали до 169,6 рубля (-4,7%).

Подешевели бумаги "Аэрофлота" (-0,7%), "Московской Биржи" (-0,1%).

Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов в пятницу на фоне подорожания акций технологических компаний. Однако индикаторы Dow Jones и S&P впервые с августа 2019 года продемонстрировали четвертое недельное снижение подряд. Dow Jones и S&P потеряли за неделю 1,8% и 0,6% соответственно, в то время как Nasdaq поднялся на 1,1%.

Давление на рынок продолжают оказывать новости о распространении коронавируса в мире. Рост новых случаев заражения привел к восстановлению некоторых карантинных мер в Европе, в частности, во Франции и Великобритании. При этом, по информации CNBC, демократы готовятся представить новый пакет стимулов объемом $2,4 млрд, что примерно на $1 млрд меньше их предыдущего предложения.

Статданные, обнародованные в пятницу, показали, что объем заказов на товары длительного пользования в США в августе вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, продолжив восстанавливаться после резкого снижения в марте и апреле. В июле, согласно пересмотренным данным, показатель подскочил на 11,7%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост в августе на 1,5%.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в ходе торгов в понедельник, несмотря на информацию о введении в США санкций против китайской Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC). Японский Nikkei 225 поднялся на 1,32%. Китайский индекс Shanghai Composite к 08:15 МСК вырос на 0,07%, гонконгский индекс Hang Seng - на 1,02%. Котировки производителя микросхем Semiconductor Manufacturing International Corp. упали на 4,8% после того, как газета Financial Times сообщила, что власти США ввели против него санкции. Южнокорейский индекс Kospi к 08:11 МСК поднялся на 1,49%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 08:18 МСК прибавил 0,12%.

Цены на нефть опускаются в понедельник на фоне сохраняющейся неопределенности перспектив спроса при сигналах роста добычи в Ливии.

К 10:15 по Москве ноябрьские фьючерасы на Brent дешевели в Лондоне на 0,79%, до $41,59 за баррель. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на 0,05%. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели в Нью-Йорке на 0,94%, до $39,87 за баррель. В пятницу WTI подешевела на 0,2%. На прошлой неделе Brent подешевела на 2,9%, WTI - на 2,6%.

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, указали на рост буровой активности в США. Количество действующих нефтяных добывающих установок на прошлой неделе увеличилось на четыре единицы - до 183 установок.