"Газпром" уточнил, что не намерен сокращать дивиденды ради социальной газификации

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Манипуляции некоторых журналистов с цитатами замминистра энергетики Павла Сорокина по вопросу финансирования социальной газификации за счет дивидендов "Газпрома" заставили корпорацию выступить с отдельным комментарием, подтверждающим приверженность эмитента дивидендной политике.

Сорокин упомянул, что в числе рассматриваемых источников финансирования были льготы по НДПИ и сокращение дивидендов, но принятие этих мер как сокращающих доходы федерального бюджета маловероятно. Несмотря на эту оговорку, некоторые журналисты сделали акцент именно на сокращении дивидендов, вызвав обвал акций "Газпрома".

В связи с этим заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов заявил: "Газпром" готов выполнить свои обязательства по газификации в 2021-2025 годах в полном объеме, и для этого нам не потребуется снижение дивидендов".

"В качестве одного из инструментов финансирования расходов на газификацию "Газпром" рассматривает и в настоящее время обсуждает с федеральными органами исполнительной власти (Минэкономразвития России, Минфин России, Минэнерго России) возможный выпуск бессрочных облигаций с государственной поддержкой", - говорится в комментарии Садыгова, распространенном компанией.

"Хотел бы отметить, что мы неоднократно заявляли, и я готов снова сделать акцент на том, что приверженность дивидендной политике является для нас приоритетом, мы будем строго придерживаться ее положений при определении размеров дивидендных выплат и выполним свои обязательства в полном объеме", - настаивает Садыгов.