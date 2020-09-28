План восстановления экономики РФ оценили в 6,4 трлн рублей

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Стоимость общенационального плана восстановления экономики РФ, утвержденного правительством, в финальной версии выросла примерно до 6,4 трлн рублей, пишет в понедельник "Коммерсантъ" со ссылкой на текст документа.

По информации издания, план, разрабатывавшийся правительством с весны этого года по поручению президента Владимира Путина, был утвержден на заседании кабмина 23 сентября. "Во многом это новый документ - как идеологически, так и по наполнению", - пишет "Ъ", отмечая, что около трети пунктов плана появилось в нем в конце лета, когда он дорабатывался у первого вице-премьера Андрея Белоусова в консультациях с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федеральным собранием РФ.

Газета обращает внимание, что утвержденный правительством план - "это вполне системное объединение двух уже реализованных "антикризисных пакетов" апреля - июня 2020 года и мер, развивающих создаваемые ими тренды.

В плане, как обращает внимание газета, предлагается, к примеру, использовать пострадавшие от вызванного пандемией кризиса отрасли как базу для экономического роста: например, спад импорта продукции легкой промышленности и закрытие внутреннего туризма планируется использовать для системного развития этих индустрий внутри РФ.

Кроме того, важно то, что план спасения экономики в финальной версии практически лишен чисто протекционистских элементов - вместо выделения финансирования там речь идет в основном о субсидировании, преимущественно кредитных ставок и в форме госгарантий. Исключения есть, но они нечасты, отмечает "Ъ".

В большей своей части данный документ - это дерегуляционная программа, причем дерегуляция в плане сопровождается "очень быстрым переводом коммуникаций и контроля на цифровые платформы", в частности, в строительной отрасли, пишет издание. Кроме того, оно обращает внимание, что важны включение в план соглашений о защите и поощрении капиталовложений, а также акцент на быстрых и довольно крупных инвестициях в автодороги, в том числе платные.

"Ъ" также прогнозирует, что реализация плана в 2020 году временно повысит число конфликтов как в бизнес-сообществе, работающем с властями, так и внутри госаппарата. Между тем, цели плана выглядят реалистичными, отмечается в материале. Первый этап, уже реализованный, предполагает остановку спада ВВП во втором квартале 2020 года, восстановление к докризисным оборотам в сферах обработки, розницы, услуг.

На втором этапе (октябрь 2020 - июнь 2021 года) планируется стабилизация и снижение безработицы, возвращение реальных доходов населения на уровень не ниже чем в 2019 году. На третьем этапе предполагается, что ВВП будет расти не менее чем на 3% год к году, безработица опустится ниже 5%, доходы домохозяйств продемонстрируют устойчивый рост.