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Минфин США выделил кредиты семи авиакомпаниям

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Министерство финансов США сообщило, что заключило соглашения о выделении кредитов семи авиакомпаниям в соответствии с законом о реализации мер поддержки американской экономики в условиях пандемии (CARES).

Займы получили Alaska Airlines, American Air Group Inc., American Airlines Group Inc., Frontier Airlines, JetBlue Airways Corp., Hawaiian Airlines, SkyWest Airlines и United Airlines Holdings Inc.

Минфин допускает, что может увеличить изначальный размер кредитов, поскольку некоторые другие авиакомпании отказались от госзаймов из-за доступности частного финансирования.

Максимальный размер кредита на одну авиакомпанию не должен превышать $7,5 млрд, или 30% от общего объема выделенных средств. American Airlines на прошлой неделе сообщила, что получит заем объемом $5,5 млрд.

"Помощь по выплате зарплат и программы кредитов, созданные законом CARES, позволили сохранить большое количество рабочих мест в авиаотрасли", - отметил министр финансов Стивен Мнучин.

Он также призвал Конгресс продлить действие программы государственной помощи по выплате зарплат.

Американские авиакомпании могут сократить более 30 000 рабочих мест после истечения срока действия этой программы 30 сентября.

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Минфин США Стивен Мнучин коронавирус American Airlines United Airlines Alaska Airlines Hawaiian Airlines JetBlue

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