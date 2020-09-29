Демократы США предложили обновленный законопроект о помощи в пандемию на $ 2,2 трлн

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Демократы Палаты представителей США предложили обновленный вариант законопроекта о помощи гражданам в условиях пандемии COVID-19 на сумму $2,2 трлн, сообщила спикер нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси.

"Этим обновленным законопроектом демократы выполняют свое обещание пойти на компромисс. Мы смогли внести критические дополнения и снизить стоимость законопроекта", - отметила Пелоси.

Согласно опубликованному ее офисом заявлению, законопроект предполагает финансирование "для предотвращения катастрофы" для школ, малого бизнеса, ресторанов, концертных залов, работников авиакомпаний и других сфер. В частности, он предусматривает выделение $436 млрд на чрезвычайную помощь государственным и местным органам власти, выплаты по $1,2 тыс. большинству американцев, увеличение выплат по безработице.

Законопроект демократов содержит и ключевое положение, поддержанное президентом США Дональдом Трампом и республиканцами - $25 млрд для предотвращения тысяч увольнений в пассажирских авиакомпаниях, а также $3 млрд для подрядчиков авиакомпаний.

Пелоси не уточнила, когда состоится голосование по последнему предложению.

В начале сентября республиканцы предложили свою версию законопроекта о дополнительных мерах по поддержке в условиях пандемии, которая предусматривала выделение из средств федерального бюджета до $500 млрд на помощь различным секторам экономики. На поддержку школ предлагалось направить $105 млрд, еще $31 млрд - на исследования по вакцине.

Ранее официальные переговоры по новому пакету помощи между Пелоси, лидером Демократической партии в Сенате Чаком Шумером, главой Минфина США Стивеном Мнучиным и главой администрации Белого дома Марком Медоуз сорвались в августе.