Ассоциация владельцев кинотеатров попросила власти не закрывать кинозалы

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Ассоциация владельцев кинотеатров обратилась к руководителям субъектов РФ с просьбой не закрывать повторно кинотеатры в рамках противоэпидемических мер, связанных с ростом заболевания коронавирусом.

"Мы обращаемся к руководителям субъектов Российской Федерации. Мы понимаем, что закрытие кинотеатров - это эффектное решение, наглядно демонстрирующее видимость борьбы с распространением инфекции, не нанося экономике вашего региона особого ущерба. Но результатом такого популистского решения станут люди и риск не восстановить отрасль, потому что второго раза кинотеатры уже точно не переживут", - говорится в обращении ассоциации, которое опубликовано на ее странице в Фейсбуке.

Владельцы кинотеатров подчёркивают, что "если принять во внимание, что кинотеатры по всей стране были закрыты в конце марта 2020 года, а кривые статистики продолжали расти, как минимум, до середины мая, то получается, что закрытие кинотеатров никаким образом не снизило темпы заболеваемости в стране". Кроме того, как уточняют в ассоциации, нет ни одного исследования, которое бы доказывало высокий риск заражения именно в кинотеатре при соблюдении всех противоэпидемиологических мер.

В ассоциации отмечают, что сегодня кинотеатры являются одним из самых безопасных общественных мест массового скопления людей, что объясняется большим пространством, которое приходится на каждого зрителя, регулярной дезинфекцией помещения и соблюдением социальной дистанции.