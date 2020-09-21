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Три четверти россиян не пошли в кино после снятия COVID-ограничений

Три четверти россиян не пошли в кино после снятия COVID-ограничений
Фото: Reuters

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Большинство граждан РФ (75%) не ходили в кинотеатры после снятия ограничений, действовавших в период режима самоизоляции, из-за опасений заразиться COVID-19, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в понедельник в "Интерфакс".

"Три четверти россиян после снятия ограничений не были в кинотеатрах и не собираются (75%), а практически каждый четвертый не ходил, но планирует (23%). Не планируют ходить в кино большинство граждан в возрасте 60 лет и старше (88%)", - свидетельствуют данные опроса.

По информации ВЦИОМ, 45% опрошенных считают, что посещение кинотеатров сопровождается рисками заражения COVID-19, 7% респондентов испытывают по этому поводу сильные опасения, 38% участников опроса в "какой-то мере" опасаются заразиться.

Намерение посетить кинотеатр чаще распространено среди заинтересованных в новинках кино молодых россиян в возрасте 18-24 лет (41%) и 25-34 лет (35%), что в два раза ниже, чем практика посещения кинотеатров представителями молодежи до пандемии.

Согласно исследованию, опасение заразиться коронавирусом в местах скопления людей (33%), нехватка времени (30%), отсутствие интересных премьер в кинотеатрах (17%) и предпочтение просмотра фильмов дома (15%) являются основными причинами отказа опрошенных от похода в кино.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 25 августа 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Хроника 09 января – 21 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
ВЦИОМ Коронавирус

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