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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:08Заразились
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Кинотеатрам в Москве рекомендовали выводить из зала зрителей без масок

Кинотеатрам в Москве рекомендовали выводить из зала зрителей без масок
Фото: Reuters

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Контролерам в кинотеатрах следует проверять нахождение зрителей в зале в масках во время сеанса раз в 15 минут, зрителей без масок следует выводить из зала, считает руководитель Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.

"Если мы все-таки говорим о кинотеатрах, когда выключают свет, то в этот момент почему-то никто не смотрит за зрителями, которые продолжают в течение 2 часов со спущенными масками находиться среди других зрителей", - заявила Андреева на совещании департамента культуры Москвы с подведомственными учреждениями культуры.

"И в этот момент мы говорим, что вы этот вопрос контролируйте. И пусть ваши контролеры, которые уже посмотрели, что человек прошел с билетом, как минимум раз в 10-15 минут заходят в зрительный зал и смотрят, все ли в масках", - сказала руководитель московского Роспотребнадзора.

По ее словам, в случае, если зрители сидят без масок, контролер может попросить их надеть маску. "А если нет, то вы будете вынуждены предложить покинуть зал, так как они могут быть опасны без средств защиты для посетителей зала", - порекомендовала Андреева.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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Хроника 09 января – 29 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Елена Андреева Роспотребнадзор Москва Коронавирус

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