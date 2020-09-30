Проект бюджета РФ 2021-2023 годов внесен в Госдуму

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, говорится в сообщении на официальном сайте правительства.

Дефицит бюджета в 2021-2023 годах запланирован в размере 2,75 трлн рублей (2,4% ВВП), 1,250 трлн рублей, или 1% ВВП, 1,412 трлн рублей, или 1,1% ВВП.

Доходы бюджета составят в 2021 году 18,77 трлн рублей, в 2022 году - 20,64 трлн рублей, в 2023 году - 22,26 трлн рублей; расходы - 21,52 трлн рублей, 21,88 трлн рублей и 23,67 трлн рублей соответственно.

Расходы на реализацию нацпроектов в 2021 году запланированы в сумме 2,25 трлн рублей, в 2022 году - 2,62 трлн рублей, в 2023 году - 2,79 трлн рублей.

Проект бюджета основывается на базовом варианте прогноза социально-экономического развития с ростом экономики в 2021 году на 3,3%, в 2022 году - на 3,4%, в 2023 году - на 3%. Прогнозный объем ВВП в 2021 году составит 115,53 трлн рублей, в 2022 году - 124,22 трлн рублей, в 2023 году - 132,82 трлн рублей. Инфляция не будет превышать 4%.