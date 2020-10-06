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Глава МВФ пообещала улучшить прогноз по мировой экономике

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Мировая экономика, испытавшая сильное негативное воздействие от пандемии COVID-19, в этом году сократится не настолько существенно, как прогнозировалось в июне, полагает директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

Экономический кризис

Обновленный прогноз для глобальной экономики будет улучшен по сравнению с июньской оценкой падения ВВП на 4,9% по итогам 2020 года.

"Сегодняшняя картина менее ужасающая", чем она представлялась летом, когда МВФ в последний раз публиковала оценку экономических перспектив, заявила Георгиева. "По нашим оценкам, развитие ситуации во втором и третьем кварталах было несколько лучше, чем ожидалось, что позволяет немного пересмотреть наш глобальный прогноз на 2020 год в сторону улучшения", - сказала она.

Она предупредила, что "бедственная ситуация еще далека до завершения". "Все страны сейчас сталкиваются с тем, что я бы назвала "долгим восхождением" - трудным подъемом, который будет долгим, неровным и неопределенным", - сказала она.

"Мы ожидаем, что в среднесрочной перспективе объем мирового производства останется значительно ниже наших докоронавирусных прогнозов, - отметила Георгиева. -Практически для всех стран это будет препятствием на пути к повышению уровня жизни".

Экономисты обычно используют термин "среднесрочная перспектива" для обозначения прогнозов на три-пять лет, отмечает The Wall Street Journal.

Георгиева сообщила, что МВФ в этом году предоставил финансирование 81 из 189 стран-членов фонда. Общий объем кредитных обязательств составил $280 млрд.

В рамках традиционных осенних встреч МВФ и Всемирного банка, которые в этом году из-за пандемии пройдут в онлайн-формате, 13 октября будет представлен обзор мировой экономики (WEO).

В июне фонд ухудшил оценку падения мировой экономики по итогам текущего года до 4,9% с ранее ожидавшихся 3%. Восстановление глобального ВВП в 2021 году МВФ также ожидал более низкими темпами, чем в апреле, - на 5,4% вместо 5,8%.

Хроника 27 января – 06 октября 2020 годаЭкономический кризис
МВФ Кристалина Гергиева коронавирус Всемирынй банк

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