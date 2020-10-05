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Дефицит бюджета РФ без учета сделки по Сбербанку составит по итогам года 5,4% ВВП

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Дефицит федерального бюджета РФ в 2020 году без учета поступлений от сделки по покупке акций Сбербанка составит 5,4% ВВП, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на парламентских слушаниях по проекту бюджета 2021-2023 годов в Совете Федерации.

"Увеличение расходов на финансирование антикризисных программ, а также сокращение доходной базы привело к существенному увеличению дефицита бюджета. В текущем году его размер ожидается на уровне 4,4% ВВП, а без учета операции по выкупу у ЦБ акций Сбербанка этот показатель составляет 5,4% ВВП", - сказал он.

В последующую трехлетку ожидается сокращение дефицита бюджета до 2,4% ВВП в 2021 году, 1% ВВП в 2022 году и 1,1% ВВП в 2023 году.

Антон Силуанов

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