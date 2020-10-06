Рубль слегка повысился к доллару и евро на укреплении мировых рынков и нефти

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Доллар и евро немного дешевеют на Московской бирже во вторник вечером, рубль повышается к бивалютной корзине благодаря укреплению мировых рынков и усилившей рост нефти.

Курс доллара США составил 78,07 руб. в 19:00, что на 4 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 91,95 руб., подешевев на 11,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 7,4 копейки - до 84,31 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает немного повышаться к доллару и евро на вечерних торгах, поддержку его котировкам оказывают позитивный настрой инвесторов относительно дальнейшего стимулирования темпов восстановления национальных экономик после пандемии COVID-19 и дорожающая нефть.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил в ходе выступления на ежегодной встрече Национальной ассоциации экономики бизнеса (National Association for Business Economics, NABE), что экономике США необходимы новые бюджетные стимулы, хотя восстановление после вспышки коронавируса пока было уверенным.

"Недостаточная поддержка приведет к слабому восстановлению и создаст ненужные трудности для домохозяйств и бизнеса", - сказал Пауэлл.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) готов принять новые меры для содействия восстановлению экономики еврозоны после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в том числе опустить базовую процентную ставку по депозитам, уже находящуюся в отрицательной зоне, заявила председатель ЕЦБ Кристин Лагард в интервью The Wall Street Journal.

По словам Лагард, восстановление экономики еврозоны "выглядит немного менее устойчивым" в условиях второй волны COVID-19 в таких странах, как Франция и Испания, и объем ВВП региона не вернется к докризисным уровням до конца 2022 года.

Лагард отметила, что мировым центробанкам необходимо сохранять мягкую политику, которая поддерживала бы меры бюджетного стимулирования. "Мы готовы использовать все инструменты, которые обеспечат наиболее эффективный результат", - заявила она.

В центре внимания участников рынков также состояние здоровья президента США Дональда Трампа, который в понедельник был выписан из военного госпиталя имени Уолтера Рида после прохождения лечения от COVID-19 в течение трех дней.

Трамп сказал, что надеется принять участие в дебатах с Джо Байденом 15 октября. "Я надеюсь поучаствовать в дебатах в четверг вечером, 15 октября, в Майами. Это будет великолепно", - написал Трамп в твиттере. Он добавил, что чувствует себя отлично.

Комментарии экспертов

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, рубль начинал торги снижением, но к вечеру на фоне дорожающей нефти сумел умеренно укрепиться и к доллару, и к евро. "Причиной укрепления может служить рост аппетита инвесторов к риску на фоне возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом и смены риторики ряда заинтересованных лиц, включая и президента, относительно пакета мер по стимулированию экономики США, что повышает вероятность его скорого утверждения. Что касается нефти, то здесь в качестве повышательного фактора также выступают забастовки нефтяных работников в Норвегии, которые могут привести к снижению добычи в стране на 8%, что способно сократить объем предложения на рынке. Тем не менее, опасения относительно спроса в связи с распространением коронавируса в мире остаются в фокусе рынка, а возможные сообщения о новых ограничительных мерах могут негативно повлиять как на нефтяные котировки, так и на курс рубля", - подчеркивает Беспалов.

"К вечеру настроения инвесторов на глобальных рынках улучшились, и рублю удалось развернуться в плюс. Аппетиту к риску вероятно поспособствовали все те же факторы - улучшение самочувствия американского президента и надежды на принятие нового пакета стимулирующих мер в США. Кроме того, заметный рост демонстрировали котировки нефти, получавшие поддержку на угрозе урагана "Дельта" в США и тем самым помогавшие рублю держаться в плюсе", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Давление на рубль продолжает оказывать конфликт в Нагорном Карабахе, где с 27 сентября продолжаются ожесточенные бои. Стороны конфликта несут потери в живой силе и технике. По словам пресс-секретаря президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграма Погосяна, обстановка в зоне карабахского конфликта остается стабильно напряженной, идут бои.

В понедельник вечером пресс-служба Кремля сообщила, что по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.

"Продолжено обсуждение обострившегося вооруженного противостояния в зоне нагорно-карабахского конфликта, которое приобрело масштабный характер и ведет к серьезным потерям с обеих сторон, в том числе жертвам среди мирного населения", - говорится в сообщении.

Путин вновь подчеркнул срочную необходимость прекращения боевых действий, сообщили в Кремле.

Тем временем, как следует из заявления, распространенного во вторник в ОЗХО, российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен разновидностью нервнопаралитического вещества "Новичок", которая не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия. "Этот ингибитор холинэстеразы не занесен в приложение о химических веществах конвенции", - говорится в заявлении.

Эксперты ОЗХО, проанализировав биоматериал Навального, пришли к выводу, что структурно он имеет характеристики, похожие на два других вещества семейства "Новичок", которые занесены в приложение.

Берлин получил отчет ОЗХО по делу об отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального, результаты соответствуют выводам ФРГ, Швеции и Франции, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Результаты соответствуют результатам, которые уже были получены в специальных лабораториях в Германии, Швеции и Франции", - говорится в заявлении Зайберта, поступившем во вторник в "Интерфакс".

Немецкий политик также отметил, что реакция на отравление Навального в ближайшие дни будет обсуждаться в ЕС и исполнительном совете ОЗХО, нарушение конвенции о запрете химоружия не может остаться безнаказанным.

"Активный обмен мнениями по вопросу дальнейших шагов в ближайшие дни пройдет в исполнительном совете ОЗХО и в кругу партнеров по ЕС. Применение химоружия – это серьезный прецедент и не может остаться без последствий", - говорится в его заявлении.

Нефть

Цены на нефть продолжают подъем во вторник после максимального с мая скачка по итогам предыдущей сессии на оптимизме в отношении нового пакета бюджетных стимулов в США.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 во вторник увеличилась на 2,59% - до $42,36 за баррель. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на 5,1%, до $41,29 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на 3,09% - до $40,43 за баррель. В понедельник фьючерсы подорожали на 5,9% - до $39,22 за баррель.

Как сообщалось, норвежская Equinor приостановила работу на месторождениях Gudrun, Gina Krog, Kvitebjorn и Valemon в Северном море из-за забастовки 54 рабочих.

На прошлой неделе норвежская ассоциация Norwegian Oil & Gas сообщила, что действия профсоюза, с которым не удалось достичь соглашения по вопросам оплаты труда, могут затронуть шесть месторождений в Северном море, оператором которых является Equinor.

Общая добыча на этих месторождениях составляет 330 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

"Основными сдерживающими факторами на рынке нефти по-прежнему остаются низкие темпы восстановления спроса на энергоресурсы, превышение добычи нефти странами-экспортерами в рамках сделки ОПЕК+, а также сохраняющаяся неопределенность в политике стимулирующих мер в США. И все это, в совокупности с увеличением темпов роста случаев заболевания COVID-19, и будет оставаться основным барьером на пути к восстановлению нефтяных цен. Что касается технической картины, то ценовой диапазон $41,38-41,71 за баррель Brent является сильным уровнем сопротивления, и пока мы не увидим закрепления цены выше этих уровней, не следует ожидать дальнейшего продолжения роста котировок", - подчеркивает аналитик ИК "Русс-Инвест" Евгений Колесников.

ЦБ РФ 2 октября продал валюту на 5,4 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 5,3 млрд рублей.

28 и 29 сентября ЦБ РФ продавал валюту на 2,5 млрд рублей в день, 30 сентября - на 2,4 млрд рублей.

В дополнение к регулярным операциям в рамках бюджетного правила, которые в период с 7 сентября по 6 октября составляют 2,5 млрд рублей, Банк России с 1 октября 2020 года приступил к проведению дополнительных операций по продаже на внутреннем рынке иностранной валюты, оставшейся от сделки по продаже Сбербанка.

Эти операции регулятор будет проводить до 30 декабря 2020 года в дополнение к регулярным операциям в рамках бюджетного правила. Ежедневный объем дополнительных операций по продаже иностранной валюты в октябре-декабре составляет 2,9 млрд рублей.

Банк России во вторник, 6 октября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,17 трлн рублей (при лимите 1,17 трлн рублей и спросе 1 трлн 316,1 млрд рублей) в среднем по ставке 4,2% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 29 сентября, банки разместили 999,2 млрд рублей (при лимите 1,24 трлн рублей и спросе 999,2 млрд рублей) в среднем по ставке 4,21% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ 6 октября провел аукцион "тонкой настройки" сроком на один день. В ходе аукциона банки привлекли 1 трлн 298,9 млрд рублей при спросе 1 трлн 298,9 млрд рублей и лимите 1,69 трлн рублей. Средневзвешенная ставка составила 4,2% годовых.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 7 октября на 38,38 копейки, до 78,5119 руб./$1, и увеличил курс евро на 85,85 копейки, до 92,5184 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился во вторник на 4,27 копейки по отношению к понедельнику и составил 78,2633 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 17,16 копейки и составил 78,2024 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 804,631 млн, из которых $635,48 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 169,151 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 35,49 копейки, до 92,3565 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 2,01 копейки и составил 92,1286 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR482,659 млн, из которых EUR195,031 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR287,628 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного изменились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 4,31% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 1 б.п. - до 4,43% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на прежних уровнях - 4,5%, 4,63% и 4,65% годовых соответственно.