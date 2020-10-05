Путин призвал прекратить боевые действия в Карабахе в разговоре с Пашиняном

Конфликт приобрел масштабный характер, ведет к серьезным потерям, жертвам среди мирного населения

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном состоялся по инициативе армянской стороны, сообщает в понедельник вечером пресс-служба Кремля.

"Продолжено обсуждение обострившегося вооруженного противостояния в зоне нагорно-карабахского конфликта, которое приобрело масштабный характер и ведет к серьезным потерям с обеих сторон, в том числе жертвам среди мирного населения", - говорится в сообщении.

"Путин вновь подчеркнул срочную необходимость прекращения боевых действий", - сообщили в Кремле.