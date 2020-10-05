Врачи Трампа не увидели угрозы для его здоровья при выписке

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Врачи, участвующие в лечении президента США Дональда Трампа в военном госпитале имени Уолтера Рида, не возражают против его выписки и возвращения в Белый дом, заявил в понедельник главный врач Белого дом Шон Конли.

"Мы согласны, что он может вернуться домой, и это не представляет для него угрозы", - сказал он на брифинге журналистам.

Конли пояснил, что в Белом доме Трампа продолжат лечить "врачи мирового класса". Он предупредил при этом, что президент США, заразившийся коронавирусом, "еще не находится вне опасности".

"Мы чувствуем осторожный оптимизм", - добавил Конли.

По его словам, в понедельник Трампу дадут еще одну дозу препарата Remdesivir, после чего выпишут из госпиталя.

Ранее Трамп сообщил в твиттере, что в понедельник вечером вернется в Белый дом.