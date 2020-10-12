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Программу льготной ипотеки в РФ предложили продлить до конца 2021 года

Объем программы планируется увеличить с 900 млрд руб. до 2,8 трлн руб.

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Срок действия госпрограммы льготной ипотеки с субсидируемой ставкой для заемщика 6,5% планируется продлить с 1 ноября 2020 года до 31 декабря 2021 года, следует из проекта постановления правительства РФ, опубликованного на официальном портале нормативно-правовой-информации.

Объем программы предполагается увеличить с действующего сейчас лимита 900 млрд рублей до 2,8 трлн рублей. Планируется, что по итогам пролонгированной программой воспользуются 877 тыс. граждан по сравнению с запланированным показателем 310 тыс. россиян при окончании программы 1 ноября 2020 года.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для заемщиков для покупки нового жилья комфорт-класса была запущена в апреле с первоначальным лимитом в 740 млрд рублей, летом лимит был повышен до 900 млрд рублей.

В августе размер первоначального взноса для получения кредита по программе был снижен с 20% до 15%. Изначально предельная стоимость жилья по программе не должна была превышать 8 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и 3 млн рублей для регионов. В июне лимиты были повышены до 12 млн рублей и 6 млн рублей соответственно.

Вице-премьер Марат Хуснуллин 24 сентября заявил, что правительство РФ поддержит продление программы льготной ипотеки под 6,5% годовых. Тогда он сообщил, что параметры программы будут определены после 1 ноября.

Марат Хуснуллин

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