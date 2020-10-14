Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:17Заразились
на 14.10В России 1 340 409+14 231В мире 38 129 806+328 280

Президент РФ предложил продлить льготную ипотеку под 6,5% до 1 июля

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на онлайн-совещании с членами правительства предложил продлить окончание срока действия программы льготной ипотеки с 1 ноября 2020 года до 1 июля 2021 года.

"Одна из этих мер поддержки и строительной отрасли, и граждан - это льготная ипотека под 6,5%. Она у нас заканчивается 1 ноября. Михаил Владимирович (Мишустин - ИФ), с учетом того, что ситуация у нас складывается непросто, хотя экономика восстанавливается, тем не менее людям еще тяжеловато и отдельным отраслям экономики, в том числе и стройке. Давайте продлим эту льготу хотя бы до середины следующего года, как вы думаете?", - сказал Путин.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в свою очередь, ответил президенту, что программа будет продлена до середины следующего года.

Ранее, 12 октября, на портале нормативно-правовой информации был опубликован проект постановления правительства, подготовленный Минфином. Проект предусматривает продление программы до конца 2021 года и увеличение ее объема с 900 млрд рублей до 2,8 трлн рублей.

"Эта программа стала одной из самых успешных антикризисных мер, выдано более 220 тыс. кредитов на 630 млрд рублей. В целом сейчас на программу приходится более 90% всех выдач на новостройки", - сообщил Мишустин в среду.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для заемщиков для покупки нового жилья комфорт-класса была запущена в апреле с первоначальным лимитом в 740 млрд рублей, летом лимит был повышен до 900 млрд рублей.

В августе размер первоначального взноса для получения кредита по программе был снижен с 20% до 15%. Изначально предельная стоимость жилья по программе не должна была превышать 8 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и 3 млн рублей для регионов. В июне лимиты были повышены до 12 млн рублей и 6 млн рублей соответственно.

Вице-премьер Марат Хуснуллин 24 сентября заявил, что правительство РФ поддержит продление программы льготной ипотеки под 6,5% годовых. Тогда он сообщил, что параметры программы будут определены после 1 ноября.

Владимир Путин Михаил Мишустин

Новости по теме

Новости
Навальный попал в больницу

Лечение Навального в Charite оплатили три человека

Лечение Навального в Charite оплатили три человека

Путин согласился разрешить 3 украинским предприятиям поставки в Россию

Пандемия коронавируса

Голикова оценила занятость COVID-коек в 76%

Голикова сочла ситуацию с COVID-19 в стране не требующей локдауна

Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса

Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса
Пандемия коронавируса

Фавипиравир внесен в России в список жизненно необходимых препаратов

Фавипиравир внесен в России в список жизненно необходимых препаратов

Чиновники заверили, что массово переводить школы на удаленку не будут

Трубоукладчик "Газпрома" начал готовиться к работам на "Северном потоке 2"

Трубоукладчик "Газпрома" начал готовиться к работам на "Северном потоке 2"
Пандемия коронавируса

Россия с 1 ноября возобновит авиасообщение с Японией

Россия с 1 ноября возобновит авиасообщение с Японией
Навальный попал в больницу

В Кремле заявили, что не готовы к заявленной реакции ЕС на инцидент с Навальным

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');