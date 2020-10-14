Президент РФ предложил продлить льготную ипотеку под 6,5% до 1 июля

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на онлайн-совещании с членами правительства предложил продлить окончание срока действия программы льготной ипотеки с 1 ноября 2020 года до 1 июля 2021 года.

"Одна из этих мер поддержки и строительной отрасли, и граждан - это льготная ипотека под 6,5%. Она у нас заканчивается 1 ноября. Михаил Владимирович (Мишустин - ИФ), с учетом того, что ситуация у нас складывается непросто, хотя экономика восстанавливается, тем не менее людям еще тяжеловато и отдельным отраслям экономики, в том числе и стройке. Давайте продлим эту льготу хотя бы до середины следующего года, как вы думаете?", - сказал Путин.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в свою очередь, ответил президенту, что программа будет продлена до середины следующего года.

Ранее, 12 октября, на портале нормативно-правовой информации был опубликован проект постановления правительства, подготовленный Минфином. Проект предусматривает продление программы до конца 2021 года и увеличение ее объема с 900 млрд рублей до 2,8 трлн рублей.

"Эта программа стала одной из самых успешных антикризисных мер, выдано более 220 тыс. кредитов на 630 млрд рублей. В целом сейчас на программу приходится более 90% всех выдач на новостройки", - сообщил Мишустин в среду.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для заемщиков для покупки нового жилья комфорт-класса была запущена в апреле с первоначальным лимитом в 740 млрд рублей, летом лимит был повышен до 900 млрд рублей.

В августе размер первоначального взноса для получения кредита по программе был снижен с 20% до 15%. Изначально предельная стоимость жилья по программе не должна была превышать 8 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и 3 млн рублей для регионов. В июне лимиты были повышены до 12 млн рублей и 6 млн рублей соответственно.

Вице-премьер Марат Хуснуллин 24 сентября заявил, что правительство РФ поддержит продление программы льготной ипотеки под 6,5% годовых. Тогда он сообщил, что параметры программы будут определены после 1 ноября.