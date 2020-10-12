Рост рынка акций с обновившей пик 2017 года "Системой" сдержало падение нефти

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в понедельник подрос по индексу МосБиржи вслед за внешними фондовыми площадками на ожиданиях принятия новых экономических стимулов в США, вечером "бычий" настрой был ослаблен из-за ускорения падения нефти; лидерами роста выступили обновившие максимум с января 2017 года акции АФК "Система".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2846,14 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1162,91 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 3,4%.

Доллар подрос до 77,11 рубля (+0,34 рубля), золото - до $1927,6 за тройскую унцию (+0,1%).

Подорожали акции АФК "Система" (+3,4%), "Магнита" (+3,2%), "АЛРОСА" (+3%), UC Rusal (+2,8%), "НЛМК" (+2,6%), "Газпрома" (+1,2%), Polymetal (+1,1%), "Московской Биржи" (+0,9%), "Северстали" (+0,9%), "НОВАТЭКа" (+0,9%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,7%), бумаги "РусГидро" (+0,6%), "МТС" (+0,5%), "Россетей" (+0,2%), "Газпром нефти" (+0,1%), банка ВТБ (+0,1%), "ММК" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%).

Подешевели акции "Татнефти" (-1,1%), ПАО "Полюс" (-0,9%), "Аэрофлота" (-0,5%), "Роснефти" (-0,5%), "ФСК ЕЭС" (-0,5%), "Интер РАО" (-0,4%), Сбербанка (-0,2% и -0,9% "префы"), "Сургутнефтегаза" (-0,2%).

Росприроднадзор установил факт загрязнения водных объектов и земель после аварии на нефтепроводе "Роснефти" в Хабаровском крае; предписал "Роснефть-Сахалиморнефтегазу" до 15 октября устранить нарушения.

Главы МИД ЕС согласны ввести санкции против лиц, причастных к произошедшему с российским оппозиционером Алексея Навального, сообщил в твиттере журналист радио "Свободная Европа" Рикард Йозвяк. По его словам, постпреды ЕС в среду согласуют санкционный список.

По словам главного инвестиционного стратега компании "Открытие Брокер" Константина Бушуева, индекс МосБиржи в понедельник подрос, но в целом продолжается консолидация индикатора вокруг 200-дневной средней (в пятницу индекс прокалывал уровень 200-дневной SMA вниз, а в понедельник отскочил выше этого уровня). Спрос на индексные акции сохранялся на умеренных сбалансированных уровнях.

НЛМК отчитался о неизменном уровне производства стали в III квартале по сравнению со II кварталом, при этом продажи стали выросли на 2,1% кв/кв. "Газпром" заявил, что ждет переизбытка газа в Европе в 2021 году, но также ожидает положительного денежного потока.

Ослабление урагана "Дельта" в США и завершение забастовки в Норвегии привели к откату цен на нефть. Кроме того, в США число буровых увеличилось четвертую неделю подряд. Впрочем, на рынках сохраняются ожидания долгосрочного дефицита нефти с III квартала 2020 года как минимум до конца 2021 года. Форвардная кривая нефти Brent продолжает демонстрировать высокое контанго, что создает потенциал для дальнейшего роста цен, считает аналитик.

На этой неделе можно ожидать пика сезона предоставления операционных данных российскими компаниями за III квартал, а 21 октября НЛМК первым отчитается за III квартал по МСФО. Во вторник в США стартует сезон квартальных отчетов (первыми опубликуют результаты Citigroup, JPMorgan и Johnson&Johnson), который выйдет на пик к концу месяца одновременно с публикацией первой оценки ВВП Штатов за III квартал, отмечает Бушуев.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Константина Карпова, на российском рынке акций преобладают "бычьи" настроения на фоне оптимистичной динамики внешних рынков. Инвесторы ждут продолжения переговоров по масштабным стимулам в США, но стараются не замечать роста заболеваемости коронавирусом.

Акции "Группы ЛСР" (+2,7%) выросли на фоне обсуждения правительством РФ возможного продления программы льготной ипотеки до конца 2021 года. Акции "Аэрофлота" оставались под давлением на фоне публикации параметров SPO: компании удалось привлечь 80 млрд руб. по 60 руб. за акцию, что можно охарактеризовать как относительно высокую стоимость акционерного капитала. Более 60% средств поступит из государственных источников, отмечает Карпов.

Как отмечает аналитик Sberbank CIB Коул Эйксон, почти все глобальные рынки акций немного выросли на фоне новых признаков того, что в ближайшие месяцы (до конца года или хотя бы в середине первого квартала 2021 года) будут приняты новые меры стимулирования американской экономики. Эти ожидания основаны на последних высказываниях лидеров республиканцев и демократов, а также росте рейтинга Джо Байдена, который опережает Дональда Трампа в опросах.

Азиатские рынки в понедельник поддержали новости из Китая - Народный банк Китая частично смягчает механизмы валютного контроля, а правительство КНР может на этой неделе представить новые меры, которые откроют доступ иностранным инвесторам к большему количеству отраслей. Министры иностранных дел ЕС провели встречу, на которой одной из главных тем была Россия. Это заседание предваряет саммит лидеров ЕС, запланированный на четверг-пятницу.

Также в понедельник начинается ежегодное совместное заседание МВФ и Всемирного банка, которое продлится до воскресенья включительно. Ежегодное заседание Института международных финансов (ИМФ) будет проходить с понедельника по пятницу. Во вторник в Китае выйдут данные торгового баланса, а МВФ опубликует новый прогноз для мировой экономики.

Новости по COVID-19 продолжат влиять на рынки в течение недели. На постсоветском пространстве в центре внимания будет политическая ситуация в Белоруссии и Киргизии, а также конфликт между Арменией и Азербайджаном. Европейские рынки будут следить за очередным раундом переговоров по Brexit, отмечает Эйксон.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, поддержку акциям "АЛРОСА" оказала встреча главы компании с президентом РФ Владимиром Путиным и оптимистичные ожидания относительно IV квартала, уровень продаж в котором должен быть близок к предыдущему году. Акции Petropavlovsk оказались под краткосрочным давлением после того, как компания в пятницу снизила прогнозы по производству в текущем году и увеличила ожидания по затратам. Агентство S&P, в свою очередь, сократило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента с "В" до "В-".

На биржах США индексы растут на 1-2% во главе с сектором высоких технологий. Индикатор S&P 500 впервые с начала сентября поднялся выше 3500 пунктов, подталкиваемый надеждами на одобрение стимулирующих мер - до или после выборов в США. Следующей его целью может стать исторический пик 3588 пунктов.

Индекс МосБиржи подрос, но не смог закрепиться выше сопротивления 2860 пунктов. Даже в случае преодоления последнего покупателям пока лучше не рассчитывать на движение более чем к 2900 пунктам - основной нисходящий тренд не теряет актуальности. В СМИ появились сообщения о согласии ЕС ввести санкции против отдельных россиян по делу об отравлении Навального. Точечные ограничения могут несколько ослабить геополитические риски для всего рынка. Ориентир по индексу МосБиржи на вторник - 2810-2890 пунктов, считает Кожухова.

В США в пятницу индексы выросли на 0,6-1,4% на ожиданиях принятия новых экономических стимулов в США. В пятницу газета The Wall Street Journal сообщила, что Белый дом готовит новый пакет мер по стимулированию роста экономики США, пострадавшей от пандемии COVID-19, на сумму $1,8 трлн.

Экономический советник президента США Ларри Кадлоу в интервью Fox Business заявил, что Дональд Трамп одобрил пересмотренный пакет и выразил желание достичь соглашения с Конгрессом.

Однако, как отмечает MarketWatch, лидеру республиканского большинства в Сенате Митчу Макконнелу будет сложно получить одобрение пакета объемом более $1 трлн, поскольку некоторые республиканцы выступают против любых расходов на стимулирование экономики.

Помимо этого, аналитики считают, что увеличение отрыва кандидата от Демократической партии Джо Байдена от действующего президента в предвыборной гонке также поддерживает рынок, поскольку растущий отрыв уменьшает вероятность напряженных выборов с оспариваемыми итогами. Байден в среднем опережает Трампа на 9,7 процентного пункта, свидетельствуют данные агрегатора опросов RealClearPolitics.

В понедельник преобладала позитивная динамика индексов в Азии (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite вырос на 2,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,2%), "плюсуют" Европа (индекс FTSE просел на 0,3%, DAX, CAC 40 растут на 0,7%) и Америка (индекс S&P 500 прибавил 1,5% и превысил 3530 пунктов).

На нефтяном рынке цены проседают после ралли минувшей недели; цена Brent к 18:50 по московскому времени находилась на $1,9 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в пятницу. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent составила $41,61 за баррель (-2,9% и -1,1% в пятницу), ноябрьская цена WTI - $39,34 за баррель (-3,1% и -1,4% в пятницу).

На прошлой неделе стоимость Brent выросла на 9,1%, WTI - на 9,6%.

В пятницу норвежская нефтегазовая ассоциация Norwegian Oil & Gas достигла соглашения по вопросам оплаты труда с профсоюзом Lederne, что позволило завершить забастовку работников некоторых месторождений, которая продолжалась с 30 сентября. Ранее действия профсоюза привели к снижению добычи в стране на 330 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки, при этом существовала угроза сокращения добычи на 1 млн б/с, отмечает S&P Global Platts.

Тем временем нефтегазовые компании в Мексиканском заливе начали оценивать ущерб в связи с прошедшим ураганом "Дельта" для проведения необходимых ремонтных работ и восстановления добычи.

По оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, по состоянию на воскресенье было остановлено чуть более 91% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе.

Помимо этого, национальная нефтяная компания Ливии в воскресенье объявила о возобновлении добычи на самом крупном нефтяном месторождении в стране "Шарара", которое может производить до 300 тыс. б/с.

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, количество действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе выросло на четыре единицы - до 193 установок. Увеличение их числа наблюдалось третью неделю подряд.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Россети Сибирь" (+8,1%), ПАО "ОР" (+5,5%), ПАО "Русская аквакультура" (+5,1%), GDR X5 Retail (+4,5%), бумаги ПАО "Галс-девелопмент" (+3,6%), ПАО "Россети Волга" (+3,5%), ГДР "Ленты" (+3,4%), ГДР Mail.ru Group (+3,1%).

Подешевели ГДР TCS Group (-5,9%), бумаги ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (-5,3%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (-4,9%), Petropavlovsk (-3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 58,719 млрд рублей (из них 6,342 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома" и 10,375 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).