"Дочку" "Роснефти" после нефтеразлива под Хабаровском обязали устранить нарушения

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Росприроднадзор нашел четыре нарушения после внеплановой проверки по факту разлива нефти на нефтепроводе Оха-Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край), который эксплуатирует ООО "РН-Сахалинморнефтегаз" (входит в "Роснефть").

Как сообщалось, Росприроднадзор должен был провести проверку в период с 14 июля по 10 августа. Однако в начале сентября руководитель службы Светлана Радионова сообщала, что проверка еще продолжается. Недавно ее результаты были опубликованы на портале Генпрокуратуры, аккумулирующем информацию о контрольных мероприятиях.

Глава Росприроднадзора отмечала, что ситуацию с нефтеразливом в Хабаровском крае удалось быстро взять под контроль. При этом в числе нарушений, зафиксированных Росприроднадзором, указывается "отсутствие немедленного оповещения в установленном порядке органов государственной власти и местного самоуправления о факте нефтеразлива, а также об организации работ по его ликвидации и локализации". Служба также установила факт загрязнения водных объектов в результате попадания нефтепродуктов после порыва магистрального нефтепровода. Был зафиксирован и факт загрязнения земель, повлекший их порчу.

Также установлено, что компания не соблюдала требования по охране окружающей среды при сборе и накоплении отходов производства потребления в ходе ликвидации последствий отказа нефтепровода.

По итогам проверки Росприроднадзор выдал "РН-Сахалинморнефтегаз" предписания об устранении нарушений со сроком исполнения до 15 октября 2020 года.

В июле из-за отказа оборудования на трубопроводе "Роснефти" Оха - Комсомольск-на-Амуре, построенного в 1974 году, разлилась нефть на площади 0,04 га. Экологи опасались, что нефтепродукты попадут в реку Амур, но "Роснефть" заявляла, что отказ на участке трубопровода был оперативно ликвидирован, трубопровод перекрыт, разлив локализован и организован постоянный экологический мониторинг. После этого компания объявила, что из-за сделки ОПЕК+ временно ограничивает добычу нефти на лицензионных участках "РН-Сахалинморнефтегаз", который и эксплуатировал данный трубопровод. Уже в июле, по данным "Интерфакса", сахалинская "дочка" "Роснефти", добывавшая 1,5 млн тонн нефти в год, полностью остановила добычу нефти на своих участках.

По данным Ростехнадзора, коррозия металла стала причиной аварии на нефтепроводе, в результате которой нефть попала в ручьи Безымянный и Голый, а также в озеро Голое.