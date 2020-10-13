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МЭА назвало сроки возвращения спроса на нефть на докризисный уровень

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Мировой спрос на нефть вырастет на 5 млн б/с в 2021 году и вернется к докризисному уровню примерно к 2023 году, говорится в ежегодном прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Outlook 2020.

Согласно базовому сценарию МЭА, после 2023 года спрос будет расти в среднем на 0,7 млн б/с до 2030 года, хотя последствия пандемии COVID-19 для экономики и торговли означают, что спрос в 2030 году останется ниже на 2 млн б/с, чем предполагалось год назад.

"После 2030 года мировой спрос на нефть выйдет на плато, при этом ежегодный рост замедлится до 0,1 млн б/с. Существует высокая степень неопределенности в отношении восстановления экономики, которое может оказаться более медленным, чем предполагается в базовом сценарии", - отмечает МЭА.

МЭА отмечает, что спрос на нефть в странах с развитой экономикой восстановится в ближайшем будущем, но никогда не вернется к докризисному уровню в период до 2030 года.

Так, предполагается, что к 2025 году спрос на нефть вырастет с 97,9 млн б/с в 2019 году до 99,9 млн б/с, к 2030г - до 103,2 млн б/с, к 2040г - до 104,1 млн б/с.

При этом спрос на нефть в США будет постепенно снижаться: к 2025 году до 17,9 млн б/с с 18,5 млн б/с в 2019 году, к 2030г - до 17,5 млн б/с, к 2040г - до 15,2 млн б/с.

Спрос на нефть в Европе снизится на 4,7 млн б/с в период с 2019 по 2040гг - до 8,6 мл б/с.

При этом спрос на Ближнем Востоке вырастет с 7,5 млн б/с в 2019 году до 10 млн б/с в 2040 году, в странах Азиатско-тихоокеанского региона с 32,5 млн б/с до 37,9 млн б/с.

Спрос на нефть в Индии был пересмотрен в сторону понижения на 0,4 млн б/с в 2030 году по сравнению с прошлогодним прогнозом, но Индия остается крупнейшим источником роста добычи нефти в предстоящее десятилетие, в основном из-за использования автомобильного топлива.

Прогноз для Китая также был пересмотрен в сторону понижения, отражая снижение продаж автомобилей и ориентир на продажи новых энергетических транспортных средств к 2025 году. Спрос на нефть в Китае достигнет пика примерно к 2030 году и составит чуть более 15 млн б/с, но тем не менее Китай остается важным фактором роста мирового спроса на нефть в промежуточный период, отмечает МЭА. Африка и Юго-Восточная Азия также будут способствовать росту спроса на нефть.

"На протяжении десятилетий мировой спрос на нефть имел почти непрерывную тенденцию к росту, которая лишь изредка прерывалась серией экономических спадов. Тем не менее, пандемия COVID-19 поразила нефтяной рынок с беспрецедентным масштабом и свирепостью, уничтожив почти десятилетний рост за один год. Обширные блокировки экономик привели к сокращению спроса на нефть более чем на 20 млн б/с в апреле 2020 года, особенно тяжело сказавшись на моторном топливе. Были некоторые признаки восстановления, но ограничение авиаперелетов, переход на удаленную работу и устойчивые продажи электромобилей продолжали оказывать давление на спрос на нефть, а спрос на 2020 год в целом, вероятно, будет примерно на 8 млн б/с ниже, чем был в 2019 году", - говорится в отчете агентства.

МЭА нефть

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