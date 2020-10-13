Авиабилеты в ОАЭ подорожали в девять раз

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Авиабилеты из России в Объединенные Арабские эмираты подорожали в девять раз, теперь они недоступны среднему классу, заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. Рост цен она связала с высоким спросом и искусственным ограничением числа рейсов.

"Нынешние четыре рейса в неделю вместо прежних 9-11 ежедневных только из Москвы даже близко не удовлетворяют возможности продаж", - сказала она.

Это позволяет авиакомпаниям устанавливать очень высокие цены. Так, средняя стоимость билета туда-обратно в эконом-классе составляет 150 тысяч рублей - это в девять раз дороже, чем обычно. За полет в бизнес-класс цены достигают миллиона, сказала Тюрина. В результате в ОАЭ сейчас летают только обеспеченные люди.

"Турбизнес не понимает - к чему это искусственное ограничение числа рейсов? В ту же Турцию и на Занзибар в достатке поставлены и регулярные, и чартерные рейсы. Эпидемиологическим фактором это не объяснить: в Дубае зафиксированы меньшие темпы заражения коронавирусом, чем в Москве", - заметила представитель РСТ.

Тюрина сослалась на исследование Международной ассоциации воздушного транспорта (IАТА) и заявила, что опасаться заразиться коронавирусом в самолете не стоит.

"С начала года было зафиксировано лишь 44 случая заболевания коронавирусом во время перелета. А всего в мире за это время авиакомпании перевезли порядка 1,2 млрд пассажиров", - сказала она.

По ее словам, россиян отпугивает от поездок в Дубай фактор неизвестности: они опасаются неожиданного закрытия воздушного сообщения и повторной оплаты возвращения домой.

"Если бы власти публично объявили, что авиасообщение ни при каких обстоятельствах закрыто не будет, это сильно подтолкнуло бы туризм", - заметила эксперт.

"Иностранным туристам необходимо сдавать тест на коронавирус дважды - до поездки в эмират и по прилету, заполнять декларацию, регистрироваться в госприложении. "Шведский стол" заменили официанты. Но это туристов уже не смущает. Вопрос именно в цене перевозки и отсутствии чартерных рейсов - они могли бы удовлетворить спрос", - заключила Тюрина.

Авиакомпании "Аэрофлот" и Emirates возобновили прямые рейсы в Дубай 11 сентября. Пока оба перевозчика выполняют по два полета в неделю.